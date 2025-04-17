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- Наука и IT
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Ученые нашли книгу, переплетенную человеческой кожей: она могла принадлежать серийному убийце
Кожа, вероятно, принадлежит Уильяму Кордеру - осужденному убийцы из печально известного дела об убийстве в Красном сарае 1827 года.
В музее Мойс Холл в городе Бери-Сент-Эдмундс (Англия) нашли жуткий артефакт — старинную книгу, обложка которой, как считают исследователи, сделана из человеческой кожи.
Об этом рассказывает Heritage Daily.
Кордер был известным мошенником и общался с Марией Мартен, которую якобы собирался взять в жену. Согласно историческим записям, он предложил ей сбежать вместе, заманил в Красный сарай в селе Полстред и там застрелил. Впоследствии он исчез, а ее семье присылал письма, где писал, что Мария жива и они счастливо замужем.
Правда, всплыла на поверхность только после того, как мачехе Марии приснился ее скрытый труп. Она настояла на раскопках, во время которых тело девушки нашли в сарае.
Работники музея предполагают, что найденная книга изготовлена из той же кожи, что и другой известный артефакт в экспозиции.
"Визуальное сравнение материала обеих книг свидетельствует о том, что это, скорее всего, одна и та же кожа", - отметили в учреждении.
Недавно обнаруженный экземпляр десятилетиями хранился в служебном кабинете музея и не был официально внесен в коллекцию. Вероятно, материал поступил от потомков хирурга, производившего посмертное сечение Кордера. По словам куратора музея, подобные находки не редкость для учреждений с многовековой историей, ведь некоторые артефакты могли оставаться неучтенными с XIX века.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили неизвестный город, которому 3400 лет.