Ученые нашли книгу, переплетенную человеческой кожей: она могла принадлежать серийному убийце

Книга, оплетенная человеческой кожей. / © Heritage Daily

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В музее Мойс Холл в городе Бери-Сент-Эдмундс (Англия) нашли жуткий артефакт — старинную книгу, обложка которой, как считают исследователи, сделана из человеческой кожи.

Об этом рассказывает Heritage Daily.

Кордер был известным мошенником и общался с Марией Мартен, которую якобы собирался взять в жену. Согласно историческим записям, он предложил ей сбежать вместе, заманил в Красный сарай в селе Полстред и там застрелил. Впоследствии он исчез, а ее семье присылал письма, где писал, что Мария жива и они счастливо замужем.

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Правда, всплыла на поверхность только после того, как мачехе Марии приснился ее скрытый труп. Она настояла на раскопках, во время которых тело девушки нашли в сарае.

Работники музея предполагают, что найденная книга изготовлена из той же кожи, что и другой известный артефакт в экспозиции.

"Визуальное сравнение материала обеих книг свидетельствует о том, что это, скорее всего, одна и та же кожа", - отметили в учреждении.

Недавно обнаруженный экземпляр десятилетиями хранился в служебном кабинете музея и не был официально внесен в коллекцию. Вероятно, материал поступил от потомков хирурга, производившего посмертное сечение Кордера. По словам куратора музея, подобные находки не редкость для учреждений с многовековой историей, ведь некоторые артефакты могли оставаться неучтенными с XIX века.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили неизвестный город, которому 3400 лет.