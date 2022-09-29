Ученые нашли корабль, отправивший "Титанику" предупреждение об айсберге

В ходе исследования в Ирландском море эксперты наткнулись на корабль, пытавшийся предупредить "Титаник" о том, что он находится на курсе столкновения с айсбергом.

Торговый пароход SS Mesaba пересекал Атлантический океан и передал радиосообщения с предупреждением якобы непотопляемого океанского лайнера, находившегося в первом рейсе.

Об этом пишет The National News.

Однако это предупреждение осталось без внимания, поскольку сообщение было получено, но не дошло до капитанского мостика.

Позже в ту же ночь 1912 года "Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул во время первого рейса.

"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

Остатки легендарного "Титаника", пролежавшего более ста лет на глубине 3750 метров, быстро разрушают время и бактерии. "Титаник" атакуют мощные течения, солевые коррозии и бактерии. Больше повреждений с правого борта, где располагались офицерские каюты. Ученые уверены, что в ближайшие несколько лет состояние корабля будет ухудшаться гораздо быстрее. Он может исчезнуть уже через два десятилетия.

Интересные факты о съемках легендарного "Титаника" – Киновлог

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