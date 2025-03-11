Ученые нашли местоположение Ноевого ковчега — фото

Согласно Библии, Ноев ковчег спас человечество и всех животных от уничтожения во время древнего потопа. Теперь, через 5000 лет после того, как вода якобы спала, ученые утверждают, что обнаружили месторасположение знаменитой лодки.

Об этом пишет Daily Star.

Таинственный курган в форме лодки, который верующие долгое время считали остатками ковчега, сейчас изучает международная команда ученых, убежденных, что они стоят на пороге монументального.

Команда тщательно анализирует формацию Дюрупинара, 164-метровую структуру из лимонита, разновидности железной руды, расположенную всего в 35 километрах к югу от горы Арарат в Турции.

Они считают, что это остатки массивного судна, которое могло быть затоплено во время катастрофического потопа, описанного в Библии.

Форма и размеры образования до жуткости похожи на библейские размеры Ноевого ковчега, описанного в Ветхом Завете как 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Библия также утверждает, что ковчег "покоился на горах Араратских", а это образование расположено прямо в тени самой горы Арарат.

Окаменевшие останки были найдены у горы Арарат, именно там, где, согласно Библии, стоял ковчег / Фото: NoahsArkScans

Новые данные, полученные из образцов почвы, обнаружили следы глиновидных материалов, морских отложений и даже остатки морепродуктов, которые датируются временем, когда по преданию случился библейский потоп – от 3 500 до 5 000 лет назад. Это означает, что когда-то эта территория была погружена под воду, и эксперты считают, что это указывает на огромное наводнение, которое могло уничтожить все на своем пути.

Профессор Фарук Кайя, главный исследователь проекта, подтвердил шокирующие выводы, заявив: "Наши исследования показывают, что этот регион когда-то был покрыт водой, что позволяет предположить, что здесь произошло катастрофическое событие эпических масштабов".

Хотя некоторые догадывались о существовании Ноева ковчега с момента его обнаружения в 1948 году, новые морские находки по-настоящему перевернули представление о нем. Эти находки свидетельствуют о том, что регион был домом для человеческой деятельности еще в эпоху халколита.

Окаменевшие останки были найдены у горы Арарат, именно там, где, согласно Библии, стоял ковчег / Фото: NoahsArkScans

Дебаты о том, существовал ли когда-либо ковчег, шли веками, но это новое исследование подталкивает все больше экспертов к новаторской теории о том, что это может быть правдой.

Напомним, ученые сделали открытие, как Моисей разделил Красное море. Моисей действительно мог перейти на Красное море – даже без помощи высших сил.

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