Ученые нашли мозг человека, погибшего после извержения Везувия: во что он превратился

Ученые предполагают, что мозговые ткани быстро нагрелись до температуры +510 °C, а затем охладились.

Исследуя останки молодого человека, погибшего в древнеримском городе Геркулануми во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, ученые обнаружили, что его мозг сохранился. Под действием высокой температуры он расплавился и отвердел как стекло.

Об этом сообщили в научном издании Scientific Reports.

Погибшему было около 20 лет и он, вероятно, был хранителем коллегии августов (жрецов императорского культа). Именно у этого здания обнаружили его скелет, в черепе и позвоночнике которого сохранились стекловидные останки.

Исследователи проанализировали химический состав и установили присутствие в образцах белков и жирных кислот, характерных для мозговой ткани. Кроме того, им удалось обнаружить хорошо сохранившиеся элементы нейронных структур.

Ученые предполагают, что мозговые ткани быстро нагрелись до температуры +510 °C, а затем охладились. При этом поначалу тело мужчины ненадолго окутало облако пепла.

Кости черепа и позвоночника частично защитили мозг от прямого контакта с раскаленными вулканическими выбросами, не допустив полного испарения тканей. Когда температура упала, они затвердели до стекловидного состояния, так же, как твердое расплавленное жидкое стекло.

Это единственный известный случай, когда ткани человеческого мозга сохранились в стекловидной форме. В районе Везувия нашли около 2 000 тел, но подобных примеров больше не встречалось.

Это открытие дополняет знание о том, какие физические процессы происходили во время извержения вулкана и как погибали жители Помпеев и городов недалеко.

Напомним, археологи обнаружили в Италии древний "город мертвых". Его возраст составляет почти 3 тысячи лет, и это место расположено в стратегически важной локации.

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