- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1061
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые нашли мужскую "точку G" — и она не там, где считалось раньше
Ученые из Испании заявили о новом открытии в сфере сексуальной медицины — мужскую эрогенную зону, которую ранее ошибочно связывали с простатой, обнаружили в другом анатомическом участке.
После многолетних исследований ученые приблизились к разгадке так называемой мужской точки G — одной из наиболее обсуждаемых и одновременно малоизученных зон в сексуальной медицине.
Об этом пишет Unilad.
Специалисты из Испании пришли к выводу, что эта эрогенная зона расположена не там, где ее традиционно искали. Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале, посвященном андрологии — области медицины, изучающей мужскую репродуктивную систему.
Долгое время считалось, что мужским аналогом женской точки G является предстательная железа, расположенная внутри тела, примерно в нескольких сантиметрах от входа в прямую кишку. Однако новые данные свидетельствуют, что это представление не является полным.
По результатам исследования, настоящая зона чувствительности — это не одна точка, а целый эрогенный регион, расположенный в нижней части полового члена, в области так называемой уздечки.
Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела провели анализ анатомических образцов, в частности, ткани 30 плодов и 14 мужчин, которые после смерти передали свои тела науке.
Именно эти исследования позволили выявить так называемый «17 нервный пучок» — структуру, расположенную в треугольной зоне на нижней части пениса, в месте соединения головки и тела.
По мнению ученых, этот участок содержит высокую концентрацию нервных окончаний. Она сочетает в себе ветви разных нервов — в частности, отвечающих за чувствительность промежности и тыльной части полового органа.
В результате стимуляции эта зона может вызвать сильные сексуальные ощущения и способствовать оргазму.
Исследователи под руководством Альфонсо Сепеда-Эмилиани отмечают: «Наша работа научно подтверждает существование вентрального анатомического участка пениса, выступающего центром сексуальных ощущений. В сущности, наличие такого сенсорного центра является нейроанатомической реальностью».
Остальные эксперты также подтверждают значение этого открытия. Так, исследователь Эрик Чун отметил: «Это одна из самых приятных точек для мужской сексуальной стимуляции».
В то же время, ученые подчеркивают, что продолжительность исследований и тот факт, что это открытие было сделано только недавно, демонстрирует, насколько много «слепых зон» до сих пор существует в сексуальной медицине и урологии.
