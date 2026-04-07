Ученые нашли мужскую "точку G" — и она не там, где считалось раньше

После многолетних исследований ученые приблизились к разгадке так называемой мужской точки G — одной из наиболее обсуждаемых и одновременно малоизученных зон в сексуальной медицине.

Специалисты из Испании пришли к выводу, что эта эрогенная зона расположена не там, где ее традиционно искали. Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале, посвященном андрологии — области медицины, изучающей мужскую репродуктивную систему.

Долгое время считалось, что мужским аналогом женской точки G является предстательная железа, расположенная внутри тела, примерно в нескольких сантиметрах от входа в прямую кишку. Однако новые данные свидетельствуют, что это представление не является полным.

По результатам исследования, настоящая зона чувствительности — это не одна точка, а целый эрогенный регион, расположенный в нижней части полового члена, в области так называемой уздечки.

Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела провели анализ анатомических образцов, в частности, ткани 30 плодов и 14 мужчин, которые после смерти передали свои тела науке.

Именно эти исследования позволили выявить так называемый «17 нервный пучок» — структуру, расположенную в треугольной зоне на нижней части пениса, в месте соединения головки и тела.

По мнению ученых, этот участок содержит высокую концентрацию нервных окончаний. Она сочетает в себе ветви разных нервов — в частности, отвечающих за чувствительность промежности и тыльной части полового органа.

В результате стимуляции эта зона может вызвать сильные сексуальные ощущения и способствовать оргазму.

Исследователи под руководством Альфонсо Сепеда-Эмилиани отмечают: «Наша работа научно подтверждает существование вентрального анатомического участка пениса, выступающего центром сексуальных ощущений. В сущности, наличие такого сенсорного центра является нейроанатомической реальностью».

Остальные эксперты также подтверждают значение этого открытия. Так, исследователь Эрик Чун отметил: «Это одна из самых приятных точек для мужской сексуальной стимуляции».

В то же время, ученые подчеркивают, что продолжительность исследований и тот факт, что это открытие было сделано только недавно, демонстрирует, насколько много «слепых зон» до сих пор существует в сексуальной медицине и урологии.

Напомним, фотограф показал, как меняются эмоции женщин до, во время и после оргазма.