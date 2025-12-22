Ученые нашли необычные яйца динозавров, заполненные гигантскими кристаллами: что это такое

Яйца динозавров / © earth.com

Палеонтологи в Китае обнаружили два необычных яйца динозавров, полости которых заполнены блестящими кристаллами кальцита. Эта находка не только поражает красотой, но и позволила ученым описать совершенно новый вид древних рептилий.

Об этом сообщает earth.com.

На востоке Китая ученые наткнулись на необычную находку — два яйца динозавров диаметром примерно пять дюймов (13 см), почти идеально шарообразной формы. Внутри них не было ни хрупкой скорлупы с остатками эмбрионов, ни костей — вместо этого там оказались полости, заполненные сияющими минеральными кристаллами.

Исследование проводила команда под руководством палеонтолога Цин Хэ из Аньхойского университета и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, которая специализируется на изучении окаменелых яиц.

Ученые классифицировали эти находки как новый оовид — таксон, определяемый исключительно по характеристикам яиц, без привязки к скелетным остаткам динозавров. Одна из находок имела трещину в скорлупе, сквозь которую было видно скопление светлого кальцита — разновидности карбоната кальция, широко распространенного в осадочных породах.

По выводам исследователей, в спрятанные яйца постепенно проникали грунтовые воды, насыщенные химическими соединениями. В течение миллионов лет в пустых камерах происходил медленный процесс кристаллизации минералов.

Новый вид, установленный только по яйцам

Толстая скорлупа и плотно расположенные микроскопические колонки в ее структуре позволили отнести яйца к семейству Stalicoolithidae — группе толстоскорлупных почти сферических яиц динозавров, которые обычно встречаются в больших кладках.

Новую оовидовую форму назвали Shixingoolithus qianshanensis. Ученые отмечают, что эти яйца являются чрезвычайно большими для своей группы и отличаются компактным строением скорлупы.

«Новый оовид Shixingoolithus qianshanensis является первым открытием оорода Shixingoolithus в бассейне Цяньшань», — написала Цин Хэ.

Что известно о возможных родителях?

Яйца из бассейна Цяньшань имеют почти идеально круглую форму и не содержат сохранившихся эмбрионов, поэтому точно определить, какой именно динозавр их отложил, невозможно. Впрочем, форма, размеры и микроструктура скорлупы указывают на растительноядного орнитопода — двуногого быстрого динозавра с широким, похожим на утиный, клювом.

Представители этой группы были распространены от поздней юрской эпохи до конца мелового периода и нередко достигали длины 20–30 футов (6–9 м) от головы до хвоста.

Они, как и большинство крупных нептичьих динозавров, вымерли после падения астероида диаметром около 6 миль (9,5 км) в районе современного Юкатана примерно 66 млн лет назад.

Несмотря на невозможность точно установить вид родителей, исследователи отмечают: эти яйца существенно дополняют знания о размножении орнитоподов на юге Китая и проливают свет на то, как эти растительноядные динозавры откладывали и защищали свои кладки.

Детеныши динозавров, сохраненные миллионами лет

Еще одна находка в Китае позволяет глубже заглянуть в жизнь динозавров. На этот раз речь идет о кладке яиц, обнаруженной в провинции Цзянси. Во время подрывных работ на стройке рабочие наткнулись на несколько яиц, в которых впоследствии идентифицировали хрупкие эмбрионы гадрозавроидов — утконосых растительноядных динозавров.

Два эмбриона с инвентарными номерами YLSNHM 01328 и 01373 сохранили миниатюрные черепа, позвоночники и конечности, свернутые внутри частично разрушенной скорлупы.

Эти окаменелости зафиксировали самые первые этапы роста, позволяя палеонтологам проследить эволюцию скелета утконосых динозавров от эмбрионального состояния до взрослой особи.

«Интересно видеть позу эмбриона динозавра и эмбриона цыпленка», — отметила исследовательница из Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма.

Этот комментарий подчеркивает ценность таких находок: эмбрионы сохраняют не только анатомические черты, но и поведенческие особенности в самом начале жизни.

Почему китайские динозавры так хорошо сохранились?

Китай давно привлекает внимание палеонтологов регионами с исключительно хорошо сохранившимися ископаемыми останками. Одним из самых известных примеров является биота Джехол на северо-востоке страны. Это раннемеловая озерно-лесная среда, богатая окаменелостями, где частые вулканические извержения покрывали флору и фауну тонкими слоями пепла.

Анализ химического состава и слоистости пород свидетельствует, что пирокластические потоки и пепельные осадки неоднократно накрывали целые экосистемы. Пепел и ил ограничивали доступ кислорода, замедляя разложение. Именно поэтому в отдельных находках сохранились даже следы перьев, кожи и содержимого желудка.

Восточные бассейны, в частности Цяньшань и Ганьчжоу, имеют сходные вулканические и осадочные условия, что объясняет исключительную сохранность яиц и эмбрионов в этих регионах.

Вместо одиночных костей исследователи иногда находят целые гнезда с яйцами, внутри которых сохранились эмбрионы, а также тонкие отпечатки мягких тканей в окружающей породе.

Что дают науке яйца динозавров?

Кристаллизованные яйца из Цяньшаня и эмбриональные кладки из провинции Цзянси предоставляют ученым уникальные «кадры» процесса размножения в конце эры динозавров. Они демонстрируют эволюцию яичной скорлупы в различных группах, дают представление о плотности гнездования и особенностях развития эмбрионов в теплых, а иногда и засушливых климатических условиях.

Сочетание данных о яйцах с информацией о слоях вулканического пепла, древних почвах и ископаемых растениях позволяет воссоздавать древние экосистемы с высокой точностью.

Такие реконструкции помогают сравнивать реакцию животных на климатические изменения в далеком прошлом с адаптациями живых организмов к экологическим вызовам настоящего.

Еще несколько десятилетий назад ископаемые яйца с эмбрионами были чрезвычайной редкостью, а представления о родительском поведении динозавров базировались преимущественно на предположениях. Сейчас же яйца и детенышей динозавров находят на разных континентах, и каждая новая находка — в частности эти блестящие «яйца-ядра» — делает картину жизни до массового вымирания все более четкой.

К слову, ранее в заповеднике Цинлуншань в центральном Китае ученые обнаружили более 3000 уникальных яиц динозавров, большинство из которых сохранили трехмерную форму. Исследователи установили точный возраст находок — примерно 86 млн лет. Большинство образцов относятся к оовиду Placoolithus tumiaolingensis.