Ученые нашли новую акулу-призрака с "перьями" и половым органом на голове: как она выглядит

Ученым удалось одно из неосязаемых существ – акулу-призрака.

Ученые описали свое открытие в статье, опубликованной в журнале Raffles Bulletin of Zoology.

Рыбу, которую раньше никто не видел, команда ученых подняла с глубины почти 1,6 км в Андаманском море у побережья Таиланда, недалеко от Пхукета. У нее есть перистые плавники, острый хвост и гигантские зеленые глаза, составляющие почти треть длины ее головы.

Генетическое тестирование показало, что эта рыба является совершенно новым видом, благодаря чему количество известных акул-призраков в мире выросло до 54.

Ее назвали Chimaera Supapae – химерой, потому что группа или род часто выглядят так, будто они были созданы из разных рыб, а Supapae – в честь Супап Монколпрасит, которая посвятила свою жизнь изучению рыб, пока не умерла в 2013 году.

Прозвище акулы-призрака связано с ее глазами, которые будто светятся в темноте и придают ей жуткий вид. Как и другие самцы акул-призраков, у рыбы половой орган на макушке головы, известный как щупальце, который она использует, чтобы удерживать самку на месте во время спаривания.

Акула-призрак Chimaera Supapae / Фото: Raffles Bulletin of Zoology

Как и в случае со всеми новыми видами, понадобилось время, чтобы подтвердить эту находку. Образец был собран во время глубоководной экспедиции в 2018 году совместно с Департаментом рыбного хозяйства Таиланда и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

После тщательного изучения и генетического анализа, не обнаружившего никаких совпадений, команда пришла к выводу, что это новый вид.

По словам ученых, новая акула-призрак отличается от других видов тем, что имеет массивную голову с коротким рылом, огромные овальные глаза и отслаивающуюся "лиственную кожу". Это может быть защитным механизмом, который помогает добыче выскользнуть из рук хищников.

Напомним, в Австралии обнаружили новый род жуков-усаков. Неизвестный ранее жук с удивительной внешностью обнаружили в районе, который энтомологи активно исследуют уже более сотни лет.

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