Ученые нашли новую пирамиду, которая датируется доиспанским периодом: подробности открытия

Ученые обнаружили пирамиду на федеральном шоссе 105 в Идальго, которая датируется доиспанским периодом. Находку связывают с народом Мецка, населявшим этот регион.

Об этом пишет Heritage Daily.

Сооружение, получившее название "Структура 1", обнаружили как часть доиспанского поселения "Сан-Мигель", расположенное вблизи Сан-Мигель-Мецкитлана.

Место состоит из пяти секторов и десяти курганов, датируемых периодами от эпиклассического (650-950 гг. н. э.) до позднего постклассического (1350-1519 гг. н. э.). Во время раскопок были найдены 155 артефактов, в том числе керамика, раковины, каменные инструменты, а также известь, уголь и обугленное дерево. Для защиты пирамиды построили 43-метровую стену из кирпича, а само здание повторно похоронили.

Эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) считают, что Сооружение 1 и поселения могут быть связаны с народом Мецка, исторически населяющим регион Сьерра-Альта. Это открытие расширяет знания о регионе Барранка-де-Меццитлан, известный своими древними поселениями в возрасте около 14 000 лет.

Сотрудничество с Секретариатом инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Идальго (SICT) было важным для сохранения находки. Кроме того, предварительные результаты исследований были представлены местным учебным заведениям, чтобы подчеркнуть значение сохранения археологического наследия региона.

Напомним, ученые заявили, что обнаружили новый вид человека Homo juluensis на территории современного Китая.

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