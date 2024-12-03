Категория
Наука и IT
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ученые нашли новые доказательства разработки биологического оружия Японией во время Второй мировой

Ученые нашли новые доказательства разработки биологического оружия Японией во время Второй мировой

Ученые обнаружили бактерии сибирской язвы в бывшей японской лаборатории / Фото: unsplash.com

В частности, ученые обнаружили бактерию, вызывающую сибирскую язву в бывших лабораториях

Японские врачи из "Отряда 731" проводили жуткие медицинские эксперименты над пленными в оккупированном Китае, сотрудничая с нацистами. Масштабы этих экспериментов остаются частично тайной, но новое исследование подтвердило многочисленные исторические свидетельства.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Ученые из Академии военно-медицинских наук в Пекине обнаружили бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву, на территории бывшей лаборатории "Отряда 731".

Это открытие подтверждает ужасающие предположения о том, что японские ученые намеренно заражали заключенных патогенами, чтобы создать биологическое оружие. Сибирская язва представляет собой высокозаразное бактериальное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. B. anthracis, в частности, был известен как агент биологической войны во время Второй мировой войны.

В рамках исследования ученые обнаружили следы бактерии в почве возле лаборатории "Отряда 731". Сравнение с другими образцами с близлежащих территорий показало, что бактерии были занесены искусственно, что свидетельствует об умышленном использовании бактерии для экспериментов.

"Несколько факторов способствовали отсутствию знаний о бесчеловечных медицинских экспериментах в подразделе 731, включая тот факт, что японцы казнили всех уцелевших жертв лаборатории в конце войны", — говорится в материале.

Также власти США предоставили иммунитет японским врачам в обмен на информацию об их исследованиях.

Напомним, ученые раскрыли тайну темных овалов размером с Землю на Юпитере.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация