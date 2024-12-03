Ученые нашли новые доказательства разработки биологического оружия Японией во время Второй мировой

Японские врачи из "Отряда 731" проводили жуткие медицинские эксперименты над пленными в оккупированном Китае, сотрудничая с нацистами. Масштабы этих экспериментов остаются частично тайной, но новое исследование подтвердило многочисленные исторические свидетельства.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Ученые из Академии военно-медицинских наук в Пекине обнаружили бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву, на территории бывшей лаборатории "Отряда 731".

Это открытие подтверждает ужасающие предположения о том, что японские ученые намеренно заражали заключенных патогенами, чтобы создать биологическое оружие. Сибирская язва представляет собой высокозаразное бактериальное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. B. anthracis, в частности, был известен как агент биологической войны во время Второй мировой войны.

В рамках исследования ученые обнаружили следы бактерии в почве возле лаборатории "Отряда 731". Сравнение с другими образцами с близлежащих территорий показало, что бактерии были занесены искусственно, что свидетельствует об умышленном использовании бактерии для экспериментов.

"Несколько факторов способствовали отсутствию знаний о бесчеловечных медицинских экспериментах в подразделе 731, включая тот факт, что японцы казнили всех уцелевших жертв лаборатории в конце войны", — говорится в материале.

Также власти США предоставили иммунитет японским врачам в обмен на информацию об их исследованиях.

Напомним, ученые раскрыли тайну темных овалов размером с Землю на Юпитере.

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