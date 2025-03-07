Ученые нашли новый источник токсичного микропластика: он повсюду

Исследователи считают, что этот продукт недостаточно изучен и может являться крупнейшим источником микропластика.

Более 150 лет назад человечество изобрело пластик, и с тех пор он превратился в глобальную проблему. Крошечные частицы микропластика уже обнаружили в воде, почве, воздухе, человеческом организме и даже в дыхании морских животных. До сих пор основными источниками этого загрязнения считались пластиковые бутылки, пакеты и синтетическая одежда. Однако новое исследование показывает, что мы все это время не учитывали еще один массовый, но малоизученный фактор загрязнения – краску.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование ученых из Университета Торонто свидетельствует, что краска может быть одним из самых распространенных источников микропластика. Она покрывает здания, дороги, транспорт, корабли и множество других поверхностей по всему миру.

Соавтор исследования доктор Зои Диана отмечает, что эта проблема остается малоисследованной, несмотря на то, что краска окружает нас буквально повсюду. Со временем она изнашивается, отслаивается и разрушается, образуя микроскопические частицы, попадающие в окружающую среду.

Чем опасен микропластик из краски?

Микропластик – это пластиковые фрагменты диаметром менее 5 мм, невидимые невооруженным глазом. Предыдущие исследования показали, что такие частицы могут быть токсичными для живых организмов, вызывая, в частности, воспалительные процессы и даже развитие рака.

Краска распадается на микропластик вследствие:

механического воздействия (соскоба, шлифовка, очистка);

природный износ (солнце, ветер, дождь);

процессов нанесения, использования и утилизации.

Ученые обнаружили, что только за последние 20 лет в мире было опубликовано всего 62 научных статьи, посвященные микропластику в краске. Это свидетельствует о значительном пробеле в исследованиях.

Оказалось, что в среднем краска содержит около 37% пластика, но до сих пор многие не осознавали этого. Исследователи призывают к более глубокому изучению вопроса: необходимо понять источники микропластика, его концентрацию в окружающей среде и потенциальное влияние на экосистемы и здоровье людей.

Ученые отмечают необходимость разработки новых экологических подходов к производству красок, чтобы уменьшить их негативное влияние на окружающую среду. Ведь микропластик – это не только глобальная проблема, но и угроза будущим поколениям.

Напомним, ранее ученые забили тревогу из-за того, что загрязнение микропластиком уже коснулось даже самых отдаленных уголков планеты: частицы пластика были обнаружены в снегу в Антарктиде.