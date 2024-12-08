Ученые нашли новый способ поиска инопланетян: в чем он состоит

Расширение поисков внеземного разума требует учета многих дополнительных факторов. Среди них наличие планетных систем вокруг звезд, условия, которые могут поддерживать жизнь, а также неизвестные механизмы, способствующие зарождению биологических систем.

Вопрос о существовании разумной жизни за пределами Земли продолжает вызывать интерес ученых и общественности. Наблюдения показывают, что наша планета может быть уникальным местом для развития разумной жизни.

Однако на появление и возможность обнаружения внеземных цивилизаций влияет множество факторов, пишет Science Alert.

Группа под руководством физика Даниэле Сорине из Даремского университета включила темную энергию в свои расчеты, обнаружив ее важную роль. Темная энергия, отвечающая за ускоренное расширение Вселенной, составляет 71,4% его материи-энергии, из которых образуются звезды, показала, что в оптимальных условиях звездообразование 27% материи во Вселенной превращается в звезды.

Как выглядел бы один и тот же регион Вселенной с точки зрения количества звезд для разных значений плотности темной энергии / Фото: Science Alert

Эти результаты заставляют задуматься над уникальностью Земли во Вселенной. Как отмечает Сорине, даже при большей плотности темной энергии жизнь могла бы существовать, что указывает на то, что условия нашей Вселенной благоприятны, но не идеальны для появления разумной жизни.

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Расширение поисков внеземного разума требует учета многих дополнительных факторов. Среди них наличие планетных систем вокруг звезд, условия, которые могут поддерживать жизнь, а также неизвестные механизмы, способствующие зарождению биологических систем. Новые открытия помогают сузить поиск в определенных регионах или условиях, соответствующих этим параметрам.

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Лукас Ломбризер, физик-теоретик из Женевского университета, считает, что подобные модели могут быть применены для изучения гипотетических вселенных, что открывает новые возможности для понимания космологии. Такие исследования не только помогают расширить поиск внеземных цивилизаций, но и позволяют задать фундаментальные вопросы о месте человечества во Вселенной.

Напомним, что ученые нашли способ "подслушивать" разговоры инопланетян. Ученые уже более 50 лет пытаются найти сигналы от внеземных цивилизаций, но пока безуспешно. Новое исследование предлагает способ "подслушать" радиопереговоры между планетами за пределами Солнечной системы.