Ученые нашли новый вид динозавра, который мог щебетать и свистеть, как птица (фото)

Динозавр / © Pixabay

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В Китаеученые нашли почти полностью сохранившийся скелет ранее неизвестного вида динозавра с целым гортанным аппаратом.

Об этом пишет издание BILD.

Новый вид получил название Pulaosaurus qinglong, в честь мифического китайского дракона Пулао, известного своим громким криком. Однако, по мнению исследователей, этот динозавр не издавал страшных ревов, а звучал скорее как птичка-канарейка.

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Pulaosaurus был небольшим растительноядным динозавром длиной около 72 сантиметров, который ходил на двух ногах. Однако главное в этом открытии - не его внешний вид, а особенности строения скелета. Ученые из Китайской академии наук сообщили, что форма хрящей гортани у этого динозавра очень похожа на строение современных птиц. Это свидетельствует о том, что Pulaosaurus мог щебетать, свистеть и издавать другие звуки, которые больше напоминают птичьи голоса.

В то же время, точный характер звуков пока определить невозможно, ведь нижняя челюсть динозавра сильно сплющена, что затрудняет проведение акустических расчетов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Австралии в одной из школ на каменной плите обнаружили следы динозавров. Плита оставалась незамеченной в течение почти 20 лет. На плите остались десятки окаменелых следов, возраст которых оценивается в 200 миллионов лет.