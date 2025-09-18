Ученые нашли новый вид кораллов, похожий на персонажа "Звездных войн" (фото)

Iridogorgia chewbacca / © popsci.com

Морские биологи обнаружили новый вид глубоководных кораллов, получивший название Iridogorgia chewbacca благодаря своему поразительному сходству с персонажем «Звездных войн» Чубаккой. Этот коралл, с его длинными, похожими на волосы ветвями, был задокументирован после тщательного научного анализа, хотя впервые был замечен почти два десятилетия назад.

Об этом пишет Рopsci.

История открытия и уникальные характеристики

Впервые Iridogorgia chewbacca зафиксировали на видео в 2006 году возле Гавайев, а десять лет спустя нашли еще один экземпляр возле Марианской впадины. Эколог из Гавайского университета Лес Уотлинг заметил его, просматривая исследования коллег, и был поражен.

Как и другие кораллы, Iridogorgia chewbacca является колонией полипов. Высота некоторых экземпляров достигала четырех футов, а их волнистые ветви могли вырастать до 15 дюймов в длину. В отличие от кораллов, образующих рифы, этот вид обитает поодиночке на каменистом дне океана.

Iridogorgia chewbacca. / © popsci.com

Угрозы для кораллов

Сегодня кораллы, включая Iridogorgia chewbacca, находятся под угрозой из-за изменения климата, повышения температуры воды и загрязнения океанов. Хотя эти кораллы не могут защитить себя, ученые ищут способы их сохранения, в частности, через криогенные методы и пробиотические лечения.

