Ученые нашли окаменелости саблезубого хищника, от которого произошли все млекопитающие (фото)

Эти хищники были четвероногими, чуть-чуть похожими на рептилий, размером с собаку среднего размера.

Ученые обнаружили ископаемые останки хищника в возрасте 280 млн лет, от которого произошли все млекопитающие. Это древнее животное, еще не имеющее видового названия, является членом эволюционной группы, известной как горгонопсы – вымершей группы саблезубых терапсид.

Об этом сообщает Mail Online.

Найденные хищники были четвероногими, чуть-чуть похожими на рептилий, которые в конце концов дали начало млекопитающим примерно 200 млн лет назад.

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"Горгонопсы теснее связаны с млекопитающими, чем с любыми другими живыми животными. Хотя они не являются нашими прямыми предками, они связаны с видами, которые были нашими прямыми предками", – рассказал соавтор исследования, палеобиолог из Музея Филда в Чикаго Кен Ангельчик.

В найденные окаменелости входят фрагменты черепа, позвонков и ребер и хорошо сохраненная бедренная кость. Они принадлежали саблезубому хищнику, похожему на собаку, которая, по мнению исследователей, может быть самым старым терапсом, когда-либо обнаруженным.

До сих пор древнейшие известные горгонопсы жили примерно 265 млн лет назад, но эти окаменелости примерно на 15 млн лет старше. Их нашли на испанском острове Майорка. Когда горгонопсы еще бродили по Земле, Майорка была частью суперконтинента Пангея.

"Если бы вы увидели это животное, идущее по улице, оно было бы немного похоже на собаку среднего размера, возможно, размером с хаски", — сказал Ангельчик.

Но это было бы не совсем верно.

"У него не было меха, и у него не было бы собачьих ушей. Но это самое старое животное, которое когда-либо находили ученые, с длинными клыками, похожими на лезвие", – добавил ученый.

Предполагается, что это саблезубое животное было главным хищником тогда, когда жило.

Останки хищника в возрасте 280 млн лет, от которого произошли все млекопитающие

Наличие почти полной ноги также позволило исследователям предположить, как двигалось животное. Так, анализ останков ног показал, что горгонопсы "передвигались способом, который был промежуточным между рептилиями и млекопитающими". Это было более эффективно для ходьбы и бега, чем настоящее передвижение рептилий.

Останки горгонопса были найдены на месте, расположенном в городе Баньялбуфаре на Майорке.

"Большое количество останков костей удивляет. Мы нашли все: от фрагментов черепа, позвонков и ребер до очень хорошо сохранившейся бедренной кости. На самом деле, когда мы начали эти раскопки, мы никогда не думали, что найдем столько останков животных этого типа на Майорке", – рассказал ведущий автор исследования, научный сотрудник Каталонского института Рафель Матамалес.

Останки хищника в возрасте 280 млн лет, от которого произошли все млекопитающие

Останки хищника в возрасте 280 млн лет, от которого произошли все млекопитающие

Более того, исследователи были удивлены, найдя такой экземпляр на Балеарских островах, поскольку известные останки горгонопсов до сих пор находили в очень высоких широтах, таких как Россия или Южная Африка.

Тот факт, что этот недавно открытый горгонопс предшествует своим ближайшим родственникам на десятки миллионов лет, меняет понимание учеными, когда возникли терапсиды. А поскольку терапсиды являются древними предками млекопитающих, это открытие также объясняет, когда и как эволюционировали люди.

"До появления динозавров существовала эра древних родственников млекопитающих. Большинство из этих древних родственников млекопитающих выглядели совсем не так, как мы думаем о млекопитающих сегодня. Но они были действительно разнообразными и играли много разных экологических ролей. Открытие этой новой окаменелости является еще одной частью головоломки того, как эволюционировали млекопитающие", – рассказал Ангельчик.

Останки хищника в возрасте 280 млн лет, от которого произошли все млекопитающие

К слову, ученые обнаружили неизвестного хищника на глубине в 7902 м в Тихом океане. Существо напоминает пришельца.

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