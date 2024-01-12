Ученые нашли окаменевшую кожу существа, жившего за 45 млн лет до первых динозавров

Исследователи и не подозревают, кому именно она принадлежала.

Палеонтологи обнаружили окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего по меньшей мере за 45 миллионов лет до первых динозавров.

Об этом пишет IFLScience.

Хотя ученым больше ничего не известно о животном, которому принадлежит кожа, а также о семи слепках того же возраста, это рекордное открытие помогает раскрыть раннюю эволюцию кожи.

Кожа плохо каменеет, поэтому обнаружение кожи палеозойского периода (539–252 миллиона лет назад) настолько маловероятно, что немногие охотники за ископаемыми даже мечтают об этом.

Тем не менее, это удалось палеонтологам-любителям, Биллу и Джули Мэй, нашедшим ее в системе известняковых пещер Ричардс Спур в Оклахоме. Считается, что животное впало в то, что к тому времени уже было пещерой, и сочетание низкого уровня кислорода, глинистых отложений и утечки нефти сохранило кожу.

Окаменевшая кожа неизвестного существа / Фото: Current Biology/Mooney et al

"Иногда мы получаем исключительную возможность заглянуть в глубь времени", — сказал в своем заявлении Итан Муни, аспирант Университета Торонто. Муни получил честь получить задачу изучить этот образец и другие мягкие ткани из пещер, будучи студентом. "Подобные открытия могут действительно обогатить наше понимание и восприятие этих животных первопроходимцев".

Сообщается, что кожи уцелело не так уж много – размером меньше ногтя. Ее галечная поверхность напоминает крокодилью кожу, но у нее также есть шарнирные участки, подобные тем, которые наблюдаются у змей и безногих ящериц.

Хотя кожа сохранилась, от существа не осталось ни костей, ни зубов, поэтому исследователи затрудняются определить точный вид. Вполне возможно, что он никогда не был научно описан.

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Муни говорит, что это открытие все еще показывает, насколько древними являются аспекты кожи современных рептилий. "Эпидермис был критически важным элементом выживания позвоночных на суше", – сказал он. "Это самый важный барьер между внутренними процессами организма и суровой внешней средой".

Система пещер, в которой была найдена кожа, является самым богатым в мире источником наземных палеозойских окаменелостей: сотни тысяч костей сохранились благодаря тому самому необычному сочетанию факторов.

Напомним, в Бельгии была найдена реликвия из древнего римского города Помпеи. На мраморной доске изображены рельефы, изображающие землетрясение в Помпеях 62 года до нашей эры.

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