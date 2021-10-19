Ученые нашли останки древнего гигантского скорпиона размером с собаку

Хищник длиной достигал более метра и ловил свою добычу гигантскими колючими клешнями.

В Китае палеонтологи обнаружили окаменелые останки морского скорпиона, жившего около 435 млн лет назад.

Об этом говорится в исследовании журнала Science Bulletin.

Морской скорпион под названием Terropterus xiushanensis выглядел как настоящее морское чудовище. Длиной он достигал более метра и ловил свою добычу гигантскими колючими клешнями.

"Их можно сравнить с колючими педипальпами некоторых современных пауков. Педипальпы — это передние отростки паукообразных. Обычно они предназначены для воспроизведения потомства, но в некоторых паукообразных они приспособлены и к захвату добычи", — говорит Бо Ван с Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук .

Хищник находился на вершине пищевой цепи. Размером скорпион был примерно как собака. Однако ученые не исключают, что этот вид мог быть и крупнее по размерам, если окаменелости принадлежат молодым особям.

Новый вид дополняет знания ученых о разнообразии этих существ, которые базировались лишь на нескольких окаменелостях четырех видов, найденных 80 лет назад.

Этот хищник жил в силурийский период (третий период палеозоя), примерно между 443,8 и 419,2 млн лет назад. К концу пермского периода эти гигантские скорпионы полностью вымерли.

Эвриптериды, или "морские скорпионы" — это группа вымерших членистоногих. Несмотря на свою общее название, они не были настоящими скорпионами. Они являются "родственниками" с современными подковообразными крабами и паукообразными.

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