Ученые нашли останки древнего гигантского скорпиона размером с собаку

Хищник длиной достигал более метра и ловил свою добычу гигантскими колючими клешнями.
В Китае палеонтологи обнаружили окаменелые останки морского скорпиона, жившего около 435 млн лет назад.
Об этом говорится в исследовании журнала Science Bulletin.
Морской скорпион под названием Terropterus xiushanensis выглядел как настоящее морское чудовище. Длиной он достигал более метра и ловил свою добычу гигантскими колючими клешнями.
"Их можно сравнить с колючими педипальпами некоторых современных пауков. Педипальпы — это передние отростки паукообразных. Обычно они предназначены для воспроизведения потомства, но в некоторых паукообразных они приспособлены и к захвату добычи", — говорит Бо Ван с Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук .
Хищник находился на вершине пищевой цепи. Размером скорпион был примерно как собака. Однако ученые не исключают, что этот вид мог быть и крупнее по размерам, если окаменелости принадлежат молодым особям.
Новый вид дополняет знания ученых о разнообразии этих существ, которые базировались лишь на нескольких окаменелостях четырех видов, найденных 80 лет назад.
Этот хищник жил в силурийский период (третий период палеозоя), примерно между 443,8 и 419,2 млн лет назад. К концу пермского периода эти гигантские скорпионы полностью вымерли.
Эвриптериды, или "морские скорпионы" — это группа вымерших членистоногих. Несмотря на свою общее название, они не были настоящими скорпионами. Они являются "родственниками" с современными подковообразными крабами и паукообразными.
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