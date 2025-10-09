- Дата публикации
Ученые нашли паука, который родился сразу самцом и самкой — фото впечатляет
Ученые из Таиланда открыли нового паука, который воплощает два пола. Его левая сторона — самка, а правая — самец.
В тропических лесах западного Таиланда ученые обнаружили новый вид пауков, который удивил даже опытных биологов. Среди найденных особей одна оказалась чрезвычайно редкой — наполовину самцом, наполовину самкой.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Исследователи из Университета Чулалонгкорн и Университета Убонратчатхани во время экспедиции в лесной массив Пханом Туан наткнулись на паука, внешность которого разделена почти идеально посередине: левая часть тела имеет темно-оранжевую окраску, присущую самкам, а правая — беловато-пятнистая, как у самцов.
Новый вид получил научное название Damarchus inazuma — в честь персонажа японской манги One Piece, способного менять пол.
Исследователи отмечают, что у этого вида четко выражен половой диморфизм: самки обычно коричнево-оранжевые, а самцы светлые с пятнами. Обнаруженная же особь соединила черты обоих полов — состояние, известное как билатеральный гинандроморфизм.
По словам ученых, такая особенность формируется еще на ранних этапах развития, когда во время деления клеток происходит нарушение в распределении половых хромосом. В результате организм развивается одновременно с мужскими и женскими клетками.
Это редкое явление, но подобные случаи выявляли ранее у птиц и насекомых.
