Паук наполовину самец, наполовину самка. Фото: Surin Limrudee

Реклама

В тропических лесах западного Таиланда ученые обнаружили новый вид пауков, который удивил даже опытных биологов. Среди найденных особей одна оказалась чрезвычайно редкой — наполовину самцом, наполовину самкой.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Исследователи из Университета Чулалонгкорн и Университета Убонратчатхани во время экспедиции в лесной массив Пханом Туан наткнулись на паука, внешность которого разделена почти идеально посередине: левая часть тела имеет темно-оранжевую окраску, присущую самкам, а правая — беловато-пятнистая, как у самцов.

Реклама

Новый вид получил научное название Damarchus inazuma — в честь персонажа японской манги One Piece, способного менять пол.

Исследователи отмечают, что у этого вида четко выражен половой диморфизм: самки обычно коричнево-оранжевые, а самцы светлые с пятнами. Обнаруженная же особь соединила черты обоих полов — состояние, известное как билатеральный гинандроморфизм.

Паук нового вида Damarchus inazuma: слева — самец, справа — самка. Фото: Surin Limrudee

По словам ученых, такая особенность формируется еще на ранних этапах развития, когда во время деления клеток происходит нарушение в распределении половых хромосом. В результате организм развивается одновременно с мужскими и женскими клетками.

Это редкое явление, но подобные случаи выявляли ранее у птиц и насекомых.

Реклама

Напомним, новое исследование морского дна раскрыло удивительные детали экологических катастроф, одна из которых превратила водоем в соленую пустыню, а вторая восстановила Красное море спустя более 600 тысяч лет.