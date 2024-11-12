Ученые нашли первое насекомое в Африке, способное потреблять пластик

В Кении нашли первых в Африке насекомых, способных потреблять пластик.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Не так давно ученые совершили невероятное открытие в Кении: обнаружили насекомых, поедающих пластик. Личинки мучного червя, первые в Африке, способны разрушать полистирол – один из самых распространенных пластиковых материалов. Это открытие прилагается к списку насекомых, которые уже были обнаружены как способные обрабатывать пластик.

Полистирол широко используется в упаковке, но из-за своей устойчивости к разложению создает серьезную угрозу окружающей среде. Традиционные методы переработки дороги и загрязняют окружающую среду. Ученые сосредоточились на биологических методах, и здесь личинки кенийского мучного хрущака стали настоящим прорывом. Благодаря кишечным бактериям, помогающим им расщеплять материал, эти насекомые могут перерабатывать полистирол.

Мучной хрущак – это личиночная форма черного жука Alphitobius, который часто встречается в птичниках, где есть тепло и еда. Этот новый биологический способ может стать принципиальным шагом в решении трудности загрязнения пластика.

Ученые обнаружили, что мучные хрущаки, обычно встречающиеся в Африке, могут стать потенциальными "пожирателями пластика". Исследование показало, что эти насекомые, вероятно, являются подвидом рода Alphitobius, хотя точное определение требует дополнительных исследований. Команда ученых также сконцентрировала внимание на кишечных бактериях мучных червей, пытаясь выяснить, как эти микробы могут помочь в расписании пластиковых отходов.

Проблема пластиковых отходов особенно актуальна для африканских стран, где импорт пластиковых изделий и низкий уровень переработки приводят к серьезному загрязнению. Исследование естественных "пожирателей пластика" может стать путём к эффективному решению этой проблемы. Чтобы не выпускать насекомых на свалки, ученые планируют применять ферменты и микробы, которые производятся этими насекомыми, для очистки заводов и перерабатывающих предприятий.

Эксперимент, который длился более месяца, показал, что мучные черви, кормящиеся полистиролом и отрубями, чувствовали себя значительно лучше, чем питавшиеся только пластиковыми отходами. Это указывает на важность сбалансированного питания для эффективного разложения пластика.

Напомним, телескоп "Габбл" зафиксировал столкновение галактик в отдаленном скоплении.

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