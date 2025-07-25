Ученые нашли планету, на которой могут жить инопланетяне: что известно

Ученые нашли планету, на которой могут жить инопланетяне / © pixabay.com

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Вопрос о существовании инопланетян уже давно смущает человечество. И, похоже, исследователи сделали значительный шаг к разгадке этой тайны. Благодаря космическому телескопу TESS от NASA, команда ученых из Института исследования экзопланет Тротье обнаружила «суперземлю», расположенную всего в 35 световых годах от нас, имеющую все шансы быть пригодной для жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

Загадочная планета L 98–59 f и ее соседи

Эта потенциально жизнеспособная планета получила название L 98-59 f и является одной из пяти, вращающихся вокруг красного карлика L 98-59. Из всех открытых планет в этой системе именно L 98–59 f отличается условиями, которые могут поддерживать жизнь.

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«Нахождение планеты умеренного климата в такой компактной системе делает это открытие особенно увлекательным. Это подчеркивает поразительное разнообразие экзопланетных систем и усиливает аргументы в пользу изучения потенциально пригодных для жизни миров вокруг звезд с малой массой», — отмечает Шарль Кадье, ведущий автор исследования.

Система L 98–59 была впервые обнаружена в 2019 году, и тогда подтвердили всего четыре планеты. Однако тщательный анализ данных, собранных наземными и космическими телескопами, позволил команде идентифицировать пятую планету — L 98–59 f.

Хотя она не проходит непосредственно между нами и звездой (транзитом), ее присутствие было подтверждено благодаря едва заметным изменениям в движении звезды. Ученые полагают, что эта планета получает примерно столько же звездной энергии, сколько Земля от Солнца, прочно размещающая ее в пределах зоны жизни, где вода может оставаться в жидком состоянии.

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Что мы знаем о других планетах системы L 98-59?

Новое исследование также предоставило больше информации о четырех других планетах, вращающихся вокруг L 98–59:

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L 98–59 b : Ближайшая к звезде эта каменистая планета составляет около 84% размера Земли и примерно половину ее массы. Она, вероятно, сухая, но может содержать небольшое количество воды.

L 98–59 c : также, вероятно, сухая, но с потенциалом для небольшого количества воды.

L 98–59 d : до 30% массы этой планеты может составлять вода, хотя это не обязательно жидкая вода на поверхности.

L 98–59 e: эта «суперземля» имеет «год» продолжительностью 12,8 дней и по меньшей мере втрое массивнее Земли. Ее температура, по оценкам, всего на несколько десятков градусов выше, чем на Земле.

«Благодаря разнообразию каменистых миров и диапазону планетарных складов, L 98–59 предлагает уникальную лабораторию для решения некоторых наиболее актуальных вопросов в этой области: из чего состоят суперземли и субнептуны? Формируются ли планеты по-разному вокруг малых звезд? Могут ли каменистые планеты вокруг красных карликов сохранять атмосферы со временем?», — размышляет Рене Дойон, соавтор исследования.

Будущие исследования с телескопом Джеймса Уэбба

Открыв пятую планету и получив больше сведений о других, команда теперь планирует использовать Джеймса Вебба — самый мощный телескоп NASA — для более детального изучения этой звездной системы.

«Благодаря этим новым результатам, L 98–59 присоединяется к выбранной группе близких, компактных планетных систем, которые мы надеемся подробнее понять в ближайшие годы. Интересно видеть, что он стоит рядом с такими системами, как TRAPPIST-1, в нашем стремлении раскрыть природу и формирование малых планет, вращающихся вокруг красных карликов», — сказала Александрин Льере, соавтор исследования.

Напомним, в небе невооруженным глазом можно увидеть только один спутник Земли — это Луна. Однако он не единственный, что имеет природное происхождение.



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