Ученые нашли по следам Иисуса артефакт, открывающий новую эру истории

Археологи обнаружили два утраченных поселения древнего Рима, что свидетельствует о более широком распространении контроля империи, чем считалось ранее.

Археологи обнаружили древнюю плиту вулканической породы, сформированную в прямоугольный артефакт, который использовался для обозначения сухопутных границ в Галилее, между северным Израилем и южным Ливаном.

Об этом сообщает Mail online.

На вырезанном древнегреческими буквами камне содержится информация о том, что ранее неизвестные города Тиратас и Голгол находились под контролем Римской империи. На камне указаны имена четырех губернаторов, ответственных за управление территориями империи за границей.

Гравюры датируются 1720 годами. Это был период правления Цезаря Марка Аврелия Александра, фигурирующего в фильме "Гладиатор" 2000 года.

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Расположение показало, что люди, проживавшие в границе, находились под имперским правлением, были облагаемы налогами Римской империей, расположенной в 2500 милях в Италии.

Находка имеет и религиозное значение. Камень был обнаружен в Верхней Галилее, где, как полагают, Иисус проповедовал, ходил по воде и крестился.

Команда из Еврейского университета подчеркнула, что "такие открытия дают уникальный взгляд на жизнь древних жителей, давление, с которым они сталкивались, и долговечные следы их общин в археологических записях".

"Поиск такого граничного камня не только проливает свет на давнюю собственность на землю и налогообложение, но и обеспечивает ощутимую связь с жизнью людей, руководивших этими сложными системами почти два тысячелетия назад", – сказал профессор Узи Лейбнер.

Древние римляне контролировали значительную часть Ближнего Востока, включая Анатолию, Левант, часть Месопотамии и Аравии. Они также обладали властью над Израилем с 63 года до нашей эры до 135 года нашей эры.

Камень был найден на месте Абель-Бет-Мааха, древнего города в Верхней Галилее в Израиле.

"Названия Тиртас и Голгол не известны ни из других граничных камней, найденных в этом районе, ни из любого древнего источника", – поделилась команда в исследовании, заявив, что это два новых поселения огромной Римской империи.

Археологи предположили, что большие развалины, найденные в этом районе в конце 19 в., могли быть расположены в Тиртасе. Предыдущие раскопки зафиксировали это место как X. Turritha.

"Сходство имен Туррита – Тиртас, расположенных в той же окрестности, вряд ли может быть случайным, и по всей вероятности, первое сохраняет древнее название. Годезисты не дали никакого описания, кроме "больших куч базальтовых камней", и мы не смогли найти ни одной археологической информации на этом месте, расположенном сегодня на ливанской стороне границы", – пишут исследователи.

Однако граничный камень был сделан из базальта. Это магматическая порода темного цвета, которая образуется, когда лава быстро охлаждается на Земле.

"Если предложение отождествить Тиртас с Х. Туррита правильно, то поле (поля) Голгол могло быть расположено где угодно к западу, югу или северу от начального места граничного камня", – говорится в исследовании.

Западнее телл-Абель-Бет-Маахи есть несколько мест с руинами римского периода, но ни одно из них не имеет названия, похожего на Голгол. Однако менее чем в километре от восточных склонов Абель-Бет-Маахи есть низкий круглый холм, который можно отождествить с ним.

Исследователи связывали Голгол с Гилгалом и Голгофой из-за лингвистического, топографического и культурного сходства между названиями.

Гилгал, упомянутый в Книге Иисуса Навина, был восточной границей Иерихона, где израильтяне расположились лагерем после пересечения реки Иордан после ухода из Египта. А Голгофа – это название холма в Иерусалиме, где Иисус был распят, как описано в четырех Евангелиях Библии. Название переводится как "место черепа".

Это открытие дополняет уникальный корпус из более чем 20 граничных камней, сосредоточенных в северной части долины Хула и близлежащих районах. Камни знаменуют период усиленного административного контроля, направленного на стандартизацию налогообложения и уточнение права собственности на землю. Эта конкретная находка подчеркивает взаимосвязь исторической географии, экономической политики и моделей местного поселения.

К слову, ученые утверждают, что Сын Божий мог называться не Иисусом Христом.

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