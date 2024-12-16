Ученые нашли под поверхностью Земли скрытое топливо, которое обеспечит энергией планету на 200 лет

Запасы, вероятно, расположены слишком глубоко или вдали от побережья для легкой добычи.

Ученые обнаружили под поверхностью Земли огромные запасы водорода, которые могут обеспечить энергией планету на 200 лет.

Об этом пишет Live Science.

Исследование показало, что в породах и подземных резервуарах Земли содержится около 6,2 триллиона тонн водорода — в 26 раз больше остатков нефти. Однако точное месторасположение этих запасов пока не определено.

Запасы водорода, вероятно, находятся слишком глубоко или вдали от побережья, чтобы их можно было легко добыть. Кроме того, некоторые из них могут быть слишком малы для экономически выгодного извлечения. Однако Джеффри Эллис, нефтяной геохимик из Геологической службы США, считает, что даже с этими ограничениями водорода хватит для удовлетворения энергетических потребностей.

Водород является важным источником чистой энергии, который может использоваться для транспорта, промышленных процессов и производства электричества. По словам Эллиса, только 2% водорода, выявленного в исследовании (около 124 миллиардов тонн), способны обеспечить все потребности для достижения нулевого уровня углерода в течение нескольких сотен лет.

Эллис и его коллега Сара Гельман из Геологической службы США отметили, что энергия, которую может высвободить это количество водорода, в два раза превышает энергию, содержащуюся во всех известных запасах природного газа на планете.

Для оценки запасов водорода в недрах ученые применили модель, учитывающую скорость образования газа под землей, количество водорода, которое может быть задержано в резервуарах, а также потери из-за различных процессов, например утечка через поры в горных породах.

Водород образуется в результате химических реакций в горных породах, среди которых наиболее простой процесс – это разложение воды на водород и кислород. Как пояснил Эллис, существуют десятки естественных процессов, генерирующих водород, хотя большинство из них создают лишь малые его количества.

До недавнего времени ученые не знали, что водород может скапливаться под землей. "До сих пор считалось, что водород находится где-то там, но из-за его маленького размера он легко ускользает через поры и трещины в камнях", — пояснил Эллис. Однако это представление изменилось после того, как были обнаружены большие водохранилища в Западной Африке и в албанской хромовой шахте. Теперь известно, что водород действительно накапливается в недрах, и некоторые из этих резервуаров могут быть очень большими.

С того же времени Эллис заметил, что результаты исследования имеют большую неопределенность, поскольку модель показала возможные вариации запасов водорода от одного миллиарда до десяти триллионов тонн. Наиболее вероятная оценка составляет 6,2 триллиона тонн.

Прогнозы свидетельствуют, что в будущем водород может покрывать до 30% энергопотребностей в отдельных секторах, а глобальный спрос на него к 2030 году вырастет в пять раз. Преимущество природного водорода состоит в том, что его производство не нуждается в внешнем источнике энергии, а подземные резервуары способны хранить газ, пока он не станет необходимым.

Однако вопросы остаются, где именно находятся эти запасы водорода, поскольку их доступность зависит от расположения этих резервуаров.

Напомним, исследователи считают, что на планете существуют вершины в 4,5 раза выше Эвереста, и они спрятаны в недрах планеты.

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