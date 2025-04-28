Ученые нашли рыб с огромными губами и раскрыли секрет такой аномалии

Африканские цихлиды / © earth.com

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Африканские цихлиды, обитающие в озерах Виктория, Малави и Танганьика, всегда привлекали внимание биологов и аквариумистов из-за своих огромных и толстых губ. Это явление стало предметом многочисленных исследований, поскольку такое отличительное явление является редким среди рыб. Ученые стремятся понять, как и почему цихлиды развили такую особенность.

Об этом пишет earth.com.

Благодаря работам доктора Нагохтоши Маичи из Токийского технологического института, который возглавил исследование, ученые начали разбираться в молекулярных данных и структурах тканей этих рыб. Оказалось, что рыбы с большими губами обладают уникальным составом протеогликанов, которые придают их губам объем и эластичность.

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Параллельная эволюция и экосистемы озер

Озера Восточной Африки, такие как Виктория, Малави и Танганьика, стали естественными лабораториями, где цихлиды разных видов развивали подобные признаки независимо друг от друга. Это явление, известное как параллельная эволюция, показывает, как природа производит схожие адаптации в разных условиях. Ученые смогли выявить интересные закономерности, сравнивая виды рыб из разных озер.

Молекулы протеогликанов и их роль

Оказалось, что увеличенные губы цихлид содержат протеогликаны — большие молекулы, играющие важную роль в развитии и структуре тканей, в частности, в суставах и коже. Эти молекулы с помощью воды помогают тканям рыб расширяться и приобретать их характерный объем.

Роль генетики и клеточного сигнала

Исследование показало, что рост губ у цихлид начинается еще на ранних стадиях их развития. Гены, ответственные за формирование компонентов внеклеточного матрикса, активируются еще у молодых рыб, что указывает на то, что рост губ начинается очень рано и продолжается в течение их жизни. Выявлено также, что за развитие этих губ ответственна активация определенных генов, связанных с путями сигнализации Wnt, что поддерживают рост тканей.

Связь с человеческой биологией

Эти молекулы протеогликанов найдены также у людей, особенно в случаях, связанных с расстройствами кожи, таких как келоиды, когда ткани разрастаются чрезмерно. Это открытие дает основания для дальнейших исследований понять, как эти молекулы способствуют росту или чрезмерному росту тканей у других организмов.

Использование больших губ для питания

Ряд исследований предполагает, что такие крупные губы могут помочь цихлидам эффективнее искать пищу в скалистой среде или минимизировать повреждение тканей во время кормления. Другие исследования указывают, что большая поверхность губ позволяет более эффективно взаимодействовать с окружающей средой, что может облегчить поиск пищи в таких сложных экосистемах.

Почему не все цихлиды имеют большие губы

Не все виды цихлид в Восточной Африке развивают большие губы. Это обусловлено тем, что этот признак является полигенным, то есть для его развития требуется активность нескольких генов, которые вместе создают эффект. Важными факторами являются экологические условия, такие как способ питания или диета рыб.

Будущие исследования

На сегодняшний день ученые обнаружили несколько участков в геноме цихлид, которые могут влиять на толщину губ. Это открытие является важным шагом для понимания механизмов развития таких качеств у животных, а также для исследования аналогичных процессов в человеческом организме.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили у глубоководных рыб общий загадочный ген.