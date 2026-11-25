Ученые / © Associated Press

Реклама

Кишечная бактерия Clostridium immunis производит сложную сахарную молекулу, которая заинтересовала исследователей ожирения . В экспериментах на мышах она помогла снизить набор веса и количество висцерального жира — того, что накапливается вокруг внутренних органов.

О результатах работы сообщила медицинская школа Duke-NUS .

Реклама

Команда Duke-NUS в Сингапуре и Медицинской школы Университета Дюка в США сначала проверила действие самой бактерии. Через неделю после однократного введения через рот мыши весили примерно на 3% меньше, чем животные из контрольной группы. Уровень триглицеридов – жиров в крови – был ниже примерно на 25%.

Реклама

Чтобы выяснить, благодаря чему возник этот эффект, исследователи выделили сахарную молекулу бактерии — экзополисахарид, сокращен EPS. Когда мышам давали уже очищенный EPS, они также меньше набирали вес, имели более низкий уровень триглицеридов и меньше жира в одном из исследованных внутренних жировых депо.

Для действия молекулы понадобилась небольшая химическая часть – фосфохолиновая группа. Без нее бактериальный сахар не обладал нужной активностью. Под названием «сахар» здесь стоит особое соединение, производимое бактерией.

«Нас удивило то, что этот бактериальный сахар действовал не из-за уменьшения потребления пищи или увеличения активности. Он изменил то, как висцеральный жир использовал энергию. Это дает нам совсем другой способ осмыслить, как кишечные бактерии могут влиять на обмен веществ», — объясняет первый автор исследования Тан Чин.

Как жир начал тратить больше энергии

Бактериальная молекула повлияла на сигналы между иммунной системой и тканями. Она снижала уровень белка IL-22, из-за которого иммунная система взаимодействует с тканями тонкой кишки и висцерального жира.

Реклама

Далее в висцеральном жире увеличивалось количество клеток с белком UCP1. Он помогает жировым клеткам высвобождать энергию в виде тепла. Так усиливались расход энергии именно в жире вокруг органов, который обычно слабо реагирует на сигналы к такому сжиганию.

Кроме опытов на мышах, команда проанализировала уже имеющиеся данные о кишечных микроорганизмах 4145 человек. У людей с ожирением оказалось меньше копий гена, необходимого для образования фосфохолиновой модификации, чем у людей с индексом массы тела ниже 25. Это наблюдательная связь, а действенность и безопасность такого подхода для людей еще предстоит проверить в клинических испытаниях.

Авторы уже подали патентную заявку на терапевтическое использование своего открытия и планируют клинические испытания в США. Их цель – выяснить, можно ли использовать эту кишечную бактерию для лечения ожирения.

Внутреннего жира стало меньше, а подкожный не изменился

После введения самой бактерии два исследованных внутренних жировых депо мышей, у половых желез и в забрюшинном пространстве, были примерно на треть меньше, чем у контрольной группы. В то же время количество жира под кожей в паховой области и бурого жира между лопатками не отличалось.

Реклама

То есть жир вокруг органов и жир под кожей в этом эксперименте отреагировали по-разному. Действие бактерии оказалось избирательным: разницу исследователи увидели именно во внутренних жировых запасах.

Новости партнеров

Новости партнеров