Наука и IT
238
Ученые нашли самую старую воду на Земле: что они рассказали после ее дегустации

Ученые нашли в канадской шахте воду возрастом более 2 миллиардов лет. В ней зафиксировали следы жизни, а вкус удивил даже исследователей.

Вода

Вода / © pixabay.com

Ученые во время исследований глубоких шахт в Канаде сделали уникальное открытие — они обнаружили воду, которая находилась под землей более 2 миллиардов лет. Это делает ее древнейшей из известных на сегодня водой на Земле.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Исследованием занималась команда геологов во главе с профессором Барбарой Шервуд Лоллар. Она объяснила, что жидкость сохранилась на большой глубине, в трещинах горных пород, и за это время не контактировала с поверхностью. Это позволило ей оставаться практически изолированной на протяжении геологических эпох.

Вода оказалась не только чрезвычайно старой, но и интересной с точки зрения науки: в ней зафиксировали следы древней жизни. Именно это открытие может помочь лучше понять, как микроорганизмы выживали в чрезвычайно суровых условиях глубин Земли в течение миллиардов лет.

Профессор Шервуд Лоллар также рассказала, что вместе с коллегами попробовала попробовать найденную воду. По ее словам, она оказалась «чрезвычайно соленой и горькой» и «значительно солонее морской». Такой вкус вполне закономерен: со временем в воде накапливаются минералы и соли из окружающих пород, и чем дольше она находится в изоляции, тем выше их концентрация.

Напомним, ученые хотят самый большой спутник Солнечной системы могут использовать в исследовании.

В то же время исследователи при поддержке NASA выяснили, что таяние гренландских ледников запускает неожиданные океанические процессы и влияет на экосистемы.

