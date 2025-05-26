Ученые нашли скрытые подземные "металлические супермагистрали" в недрах Земли

Планета Земля / © pixabay.com

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Ученыеобнаружили уникальные геологические структуры — скрытые подземные «металлические супермагистрали», проходящие под древними континентами. Эти природные пути могут стать решающим источником редких металлов, критически необходимых для развития зеленой энергетики, электротранспорта и новейших технологий.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy.

Как образуются «металлические трассы»

Исследование, опубликованное в журнале Nature под руководством доктора Чунфея Чена (Университет Маккуори), доказывает: на краях так называемых кратонных ядер — самых стабильных и толстых частей континентальных плит — накапливаются металлы, в частности медь, кобальт и редкоземельные элементы. Это происходит благодаря природным расплавам, которые образуются глубоко в мантии Земли и поднимаются вверх, изменяя состав и создавая химические условия для оседания металлов.

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Роль карбонатных расплавов

По мере того как мантийные расплавы поднимаются вверх, они теряют кремний и обогащаются карбонатами. Именно в этом процессе, по словам профессора Стивена Фоули, и начинается оседание металлов: критические элементы выпадают из жидкости и концентрируются вдоль краев континентальных ядер. Образцы пород из этих регионов содержат высокие концентрации серы и меди, что подтверждает наличие таких «металлических магистралей».

Геологическая карта для новых месторождений

Растущий спрос на «зеленые» металлы, такие как кобальт и редкоземельные элементы, заставляет ученых и промышленность искать новые источники сырья. Новое исследование показывает: вместо поиска в традиционных месторождениях следует обратить внимание на края кратонных структур — там, где геология сама создала естественные пути аккумуляции металлов.

Последствия для зеленой трансформации

Открытие открывает перспективы более точной, менее вредной для окружающей среды разведки полезных ископаемых. Благодаря более глубокому пониманию тектонических и геохимических процессов, которые способствуют накоплению металлов, можно эффективнее планировать добычу без лишнего вмешательства в экосистемы.

Связь прошлого с будущим

Это исследование основывается на предыдущих открытиях австралийских геологов, но теперь подробно объясняет механизм формирования месторождений. Оно демонстрирует, как древние геологические процессы, длившиеся миллионы лет, сегодня формируют фундамент для технологического развития человечества.

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Напомним, в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности.