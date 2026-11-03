Ученые нашли следы крови динозавра возрастом 115 миллионов лет: ученые сделали сенсационное открытие

В костях динозавра обнаружили следы крови — что известно

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В Бразилии учёные обнаружили в окаменелых костях динозавра, жившего 115 миллионов лет назад, структуры, похожие на красные кровяные тельца. Химический анализ также выявил следы гема — соединения, входящего в состав гемоглобина.

Об этом сообщило издание Futurism.

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Необычную находку обнаружили в костях задних конечностей аратазавра — хищного динозавра, обитавшего на территории современной северо-восточной Бразилии примерно 115 миллионов лет назад.

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Его останки обнаружили ещё в 2008 году в шахте. С тех пор окаменелость хранится в Национальном музее Бразилии, где её продолжают исследовать.

С помощью электронного микроскопа ученые исследовали сосудистые каналы внутри костей и обнаружили структуры, по форме напоминающие эритроциты. Дальнейший химический анализ показал наличие следов гема — железосодержащего соединения, входящего в состав гемоглобина и играющего важную роль в транспортировке кислорода кровью.

Ведущая авторка исследования Клити Грайс из Университета Кертина в Австралии назвала результаты беспрецедентными. По её словам, ранее окаменевшие эритроциты с чёткими химическими признаками гема не обнаруживались непосредственно ни в одной окаменелости.

В то же время исследовательница подчеркнула, что речь идет не о сохранившейся крови динозавра, а о минеральных и молекулярных следах его древней биологии.

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В то же время это открытие не подтверждает наличие сохранившейся ДНК динозавра. Как пояснила Клити Грайс, цель исследования заключается не в поиске генетического материала для воссоздания вымерших животных, как в фильме «Парк Юрского периода», а в выяснении того, сколько молекулярной информации может сохраняться на протяжении миллионов лет.

Она предположила, что подобные свидетельства, возможно, уже хранятся в музейных коллекциях по всему миру.

«Поистине увлекательным следствием является то, что уникальная молекулярная информация, возможно, уже хранится в музейных коллекциях по всему миру, ожидая, пока мы зададим новые вопросы о старых окаменелостях», — отметила учёная.

Однако не все учёные убеждены, что обнаруженные структуры действительно являются остатками эритроцитов. Биолог Мэри Швейцер, которая ранее исследовала остатки мягких тканей динозавров, выразила сомнения относительно интерпретации результатов.

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Она обратила внимание на форму обнаруженных структур. По её словам, эритроциты динозавров должны иметь характерные выпуклости, связанные с наличием ядра, тогда как исследованные образцы имеют вогнутую форму.

Напомним, что загадочный дождь из крови и кусков мяса, о котором сообщали в США в 1841 году, стал предметом научного исследования. Анализ образцов показал, что они имели животное происхождение, однако остался вопрос, как эти остатки оказались на поле.

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