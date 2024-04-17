Ученые нашли "смертоносные бактерии-вампиры", жаждущие человеческой крови

Они ощущают химическое вещество в крови человека и плывут к нему.

Ученые совершили довольно ошеломляющее открытие смертельно опасных бактерий-вампиров, которые, по словам исследователей, постоянно охотятся за человеческой кровью.

Об этом пишет LADbible.

Исследователи из Университета штата Вашингтон, США, углубились в эту тему, изучая, что управляет некоторыми из самых смертоносных бактерий в мире.

Их результаты – это нечто вроде фильма ужасов: бактерии на самом деле привлекает жидкая часть крови, которая называется сывороткой. В частности, смертоносные микробы одержимы чем-то под названием серин – аминокислотой, содержащейся в человеческой крови. Она также невероятно распространена в протеиновых напитках.

Работа была опубликована в журнале eLife, имеющем целью предоставить новые знания о том, как возникают инфекции кровотока и как их можно потенциально лечить.

Ученые обнаружили смертоносные бактерии-вампиры / Фото: ed S. Warren, Washington State University College of Veterinary Medicine

Арден Бейлинк, профессор Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Вашингтон и автор-корреспондент исследования, сказал: "Попадающие в кровь бактерии могут быть смертельными. Мы узнали, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле ощущают химическое вещество в крови и плывут к ней".

Бейлинк и его коллеги обнаружили, что, по крайней мере, три типа бактерий привлекает сыворотка человеческой крови: Salmonella enterica, E. coli и Citrobacter koseri.

К сожалению, эти микробы убивают и являются одними из самых больших убийц людей с воспалительными заболеваниями кишечника, которые часто вызывают кишечные кровотечения.

С помощью мощной микроскопической системы исследователи смоделировали кишечное кровотечение, вводя микроскопическое количество сыворотки человека и наблюдая, как бактерии движутся к источнику кровотечения. Реакция чрезвычайно быстрая: исследователи обнаружили, что болезнетворным бактериям нужно меньше минуты, чтобы найти сыворотку.

Ученые обнаружили смертоносные бактерии-вампиры / Фото: ed S. Warren, Washington State University College of Veterinary Medicine

Аспирантка WSU Сиена Гленн, главный автор исследования, сказала: "Узнав, как эти бактерии способны обнаруживать источники крови, в будущем мы сможем разработать новое лекарство, которое блокирует эту способность. Это лекарство может улучшить жизнь и здоровье людей, имеющих высокий риск инфицирование крови".

Напомним, компания из США приступила к клиническим испытаниям инновационного метода выращивания "альтернативной" печени. В случае успеха новой технологии один донор поможет десяткам или даже сотням людей, нуждающихся в пересадке печени.

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