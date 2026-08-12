Ученые нашли способ останавливать кариес у детей без сверления: что показало обширное исследование

Зубы (иллюстративный фото) / © Credits

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Лечение кариеса у маленьких детей в будущем может чаще обходиться без сверления и анестезии. Американские ученые получили обнадеживающие результаты испытания диаминфторида серебра (SDF) — жидкости, которую наносят непосредственно на пораженный участок зуба.

Результаты исследования с участием 830 детей младше шести лет, сообщает Science Alert.

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SDF не восстанавливает уже поврежденную ткань, но может останавливать дальнейшее развитие кариеса: средство подавляет бактерии и укрепляет пораженный зуб.

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Через шесть месяцев после однократного нанесения препарата кариес удалось остановить в 54% случаев. В группе плацебо этот показатель составил 22,5%.

«Это очень эффективный и безопасный метод лечения — даже для детей от одного года», — заявила исследовательница стоматологии Мичиганского университета Маргарита Фонтана.

Процедура длится всего несколько секунд

Само нанесение SDF занимает около 10 секунд и не требует сверления зуба или обезболивания.

В то же время метод имеет заметный недостаток: пораженный участок зуба после обработки приобретает устойчивый темный цвет.

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При исследовании существенной разницы в зубной боли между группами не обнаружили. Побочные реакции предпочтительно были легкими или умеренными, причем часть из них могла не быть напрямую связана с самим препаратом.

Почему этот метод важен

Ученые считают, что SDF может быть особенно полезен для детей с ограниченным доступом к стоматологической помощи.

Быстрое неинвазивное лечение потенциально можно применять не только в стоматологических клиниках, но и в учреждениях первичной медицинской помощи при условии соответствующей подготовки врачей.

«Больше широкое использование этого метода позволило бы лечить гораздо больше кариозных поражений еще до того, как они начнут болеть, инфицируются или будут нуждаться в хирургическом вмешательстве», — отметила Фонтана.

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В настоящее время в США диаминфторид серебра имеет другое одобренное применение, в частности, для борьбы с повышенной чувствительностью зубов. Для лечения детского кариеса его пока используют не по основному показанию.

Авторы исследования считают, что новые результаты могут оказаться аргументом в пользу отдельного одобрения SDF для остановки кариеса у маленьких детей.

В то же время, испытания проводили только на молочных зубах детей в возрасте от одного до шести лет. Поэтому он не дает ответа, может ли SDF заменить пломбирование или другие методы лечения кариеса постоянных зубов.

Напомним, стоматологи запрещают полоскать рот после чистки зубов. Обычная утренняя рутина в ванной комнате может оказаться главной причиной преждевременного разрушения эмали.

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