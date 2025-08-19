Ученые нашли способ отследить вирусы через туалетные воды в самолетах: как это работает

Самолеты / © Pixabay

Ученые обнаружили, что сточные воды из коммерческих самолетов могут стать важной системой раннего предупреждения для выявления и отслеживания опасных инфекций и так называемых супербактерий. Исследование, опубликованное в журнале Microbiology Spectrum, показало, что этот метод может сыграть ключевую роль в борьбе с будущими пандемиями.

Международная группа экспертов проанализировала образцы сточных вод из 44 международных рейсов, прибывших в Австралию из девяти стран. С помощью современных методов молекулярного анализа они искали генетические структуры устойчивых к антибиотикам бактерий.

Результаты исследования:

Обнаруженные супербактерии: В образцах были найдены девять «высокоприоритетных» супербактерий, в том числе сальмонелла и золотистый стафилококк (MRSA), устойчивых к лекарству.

Ген стойкости: 17 образцов содержали ген, делающий бактерии устойчивыми даже к «антибиотикам последней инстанции». Это вызывает беспокойство, поскольку делает современные медицинские методы неэффективными.

Происхождение бактерий: Анализ показал, что в образцах из Австралии этого гена не было. Это свидетельствует о том, что опасные бактерии, скорее всего, попали на континент именно из-за международных путешествий. Наибольшая концентрация устойчивых к антибиотикам генов была обнаружена на рейсах из Азии, в том числе из Индии.

Неотложная потребность: Исследователи отмечают, что эпидемия супербактерий может стать даже смертоноснее рака, повлекшие до 50 миллионов смертей к 2050 году. Поэтому мониторинг сточных вод может стать дополнением к уже существующим системам здравоохранения.

По словам соавтора исследования доктора Явеня Лю, «мониторинг сточных вод самолетов позволяет нам потенциально выявлять и отслеживать гены устойчивости к антибиотикам, прежде чем они закрепятся в местной среде».

Что такое MRSA и почему он опасен?

Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) — это бактерия, устойчивая ко многим распространенным антибиотикам, что затрудняет ее лечение. По данным ВОЗ, эта бактерия является одним из приоритетных направлений для разработки нового лекарства. Приблизительно 30% людей являются носителями MRSA, не подозревая об этом, но если бактерия попадает в кровь, это может иметь смертельные последствия.

