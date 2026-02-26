Ученые нашли способ "оживить" пустыню: результаты превзошли ожидания

Пустыня (иллюстративное фото) / © Pixabay

Ученые из Китая придумали, как остановить разрастание пустынь с помощью специальных бактерий. Они распыляют выращенные в лаборатории микробы прямо на песок, и те создают на поверхности тонкую крепкую корку. Этот «живой слой» не дает ветру разносить песок и помогает обычным растениям лучше прижиться в суровых условиях.

Цианобактерии, существующие на планете более 3,5 миллиардов лет, оказались идеальным инструментом для восстановления экосистем в суровых условиях. В процессе жизнедеятельности эти микробы поглощают углекислый газ и выделяют липкие сахара, действующие как природный клей, связывая отдельные песчинки в сплошной слой. Кроме механической фиксации, бактерии обогащают почву азотом и фосфором. Так создается питательная среда, которой обычно не хватает в пустыне.

Эксперименты Китайской академии наук вблизи пустыни Такла-Макан показали поразительные результаты. В течение 10–16 месяцев наблюдений обработанные участки продемонстрировали способность удерживать влагу значительно дольше соседнего голого песка. Темный пигмент и особая структура микробной пленки уменьшают испарение. Это дает молодым травам и кустарникам критически важное время для укоренения до наступления экстремальной жары.

Исследование базируется на рекордном 59-летнем мониторинге восстановления пустынных земель. Сравнивая естественные процессы с контролируемым вмешательством, ученые выяснили, что искусственное введение цианобактерий сокращает процесс формирования зрелой экосистемы с десятилетий до считанных лет. Лабораторные тесты подтвердили, что такая биокора снижает потери почвы от ветра более чем на 90%. Это фактически останавливает песчаные бури на местном уровне.

С течением времени микробное покрытие эволюционирует: к микробам присоединяются лишайники и мхи. Это делает систему еще более устойчивой к морозам и ураганам. Однако ученые предостерегают, что этот «живой щит» остается очень уязвимым к механическому воздействию. Колеса автомобилей или выпас скота могут легко разрушить тонкую пленку. Поэтому масштабирование технологии требует не только биологических расчетов, но и строгой защиты восстановленных территорий от антропогенного вмешательства.

