Ученые нашли способ продлить жизнь и отложить старение организма

Создание лекарств

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В Европе ученые успешно испытали на мышах комбинацию двух препаратов, которая не только продлила их жизнь на 26-35%, но и значительно улучшила ее качество.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование показало, что животные дольше оставались активными, с меньшим уровнем хронического воспаления и отсроченным развитием рака.

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Команда из Института Макса Планка (Германия) использовала рапамицин (иммуносупрессор) и траметиниб (противоопухолевый препарат). По отдельности каждый из них уже демонстрировал эффект замедления старения, но в комбинации их влияние оказалось синергетическим.

Ученые протестировали препараты отдельно и вместе. Рапамицин увеличивал продолжительность жизни на 17-18%, траметиниб — на 7-16%. Суммарно комбинированное применение продлило жизнь на 26-35%. При этом животные дольше оставались активными, с меньшим воспалением и более поздним развитием рака.

Ученые отмечают: эти результаты еще не означают, что подобное лечение продлит человеческую жизнь до 130 лет. Но препараты могут стать основой будущей терапии, которая поможет людям стареть медленнее и сохранять качество жизни.

«Мы не ожидаем такого же увеличения жизни у людей, как это было продемонстрировано на мышах, но надеемся, что препараты помогут людям оставаться здоровыми в старости. Дальнейшие исследования на людях в ближайшие годы помогут нам выяснить, как эти препараты могут быть полезными для людей и кому они могут быть полезными», — отметила соавтор исследования Линда Партридж.

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