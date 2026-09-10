Ученые нашли странное совпадение с Библией: Луна могла сформироваться всего за 5 часов

Луна могла сформироваться за 5 часов / © Unsplash

Реклама

Ученые провели исследование по формированию Луны, результат которого вызвал активные обсуждения о якобы научном подтверждении библейской истории о сотворении мира.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Открытие согласовывается с библейским рассказом о сотворении небес

В сентябре 2026 года ученые объявили, что использовали расширенное компьютерное моделирование для воспроизведения столкновения между молодой Землей и планетой Тейя размером с Марс, которое произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Реклама

В отличие от предыдущих моделей новая симуляция учла, как внутренняя температура планет влияла на прочность их горных пород и металла. Когда исследователи добавили эти параметры, целая Луна образовалась на орбите примерно через пять часов после смоделированного удара.

Удивительно короткий промежуток времени сразу вызвал сравнение с Книгой Бытия, где описывается, как Бог сотворил небеса за несколько дней. Многие пользователи в Сети восприняли это исследование как научное доказательство слов из Священного Писания.

Другие обратили внимание, что пятичасовой процесс восходит к четвертому дню творения, когда Бог сотворил «светило меньшее», чтобы оно правило ночью. Библейский сюжет изложен в Книге Бытия 1:14–19. В нем говорится, как Бог разместил на небесах два светила: «светило большее» традиционно трактуют как Солнце, а «светило меньшее» — как Луну.

Для верующих решающей деталью стала именно скорость появления Луны в симуляции.

Реклама

Верующие начали распространять это исследование с разными мнениями. Кто-то сказал, что в нем нет ничего нового, ведь в Библии уже есть все, кто-то — что Бог мог сотворить все даже за несколько секунд, а кто-то просто начал цитировать Библию под исследованием.

В то же время, сами исследователи не ставили своей целью проверить Книгу Бытия и не делали никаких заявлений о том, что их работа доказывает библейский текст. Их исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, изучало последствия столкновения Тейи с Землей.

Ученые давно считали, что в результате мощного удара в космос вылетели расплавленные породы и обломки, постепенно соединившиеся и образовавшие Луну. Однако предыдущие симуляции воспринимали Землю и Тейю почти как гигантские капли жидкости, поскольку предполагалось, что удар должен был полностью расплавить или испарить значительную часть обеих планет.

Новая же модель учла фактор прочности пород и металла внутри планет, а также их температуру: более горячий материал оказался слабее и легче деформировался по сравнению с более холодным.

Реклама

В таких условиях некоторые сценарии все равно показывали формирование огромного кольца из обломков, которое медленно собиралось в спутник. Но в другом варианте развития событий полностью сформированная Луна появилась на орбите всего за пять часов.

«Когда мы использовали те же параметры, что и оригинальное моделирование удара, вплоть до одинаковых температурных структур внутри обоих тел, в течение примерно пяти часов появилась целая Луна», — отметила ведущий исследователь доктор Адин Дентон.

Именно этот результат подпитывает сравнение с Библией, ведь он демонстрирует, что одно из важнейших событий в истории Земли могло произойти в считанные часы, а не в течение длительного эпохального периода.

Впрочем, в Книге Бытия не указывается четкое время формирования самого физического тела Луны, а компьютерная модель дает только один из возможных вариантов древнего столкновения. Несмотря на то, что симуляция не является научным доказательством создания Луны на четвертый день, она дала верующим яркий повод снова обратиться к библейскому тексту.

Археологи могли найти город из Библии

Напомним, археологи из экспедиции Bethsaida-Julias завершили десятый сезон раскопок в поселении Эль-Арадж на берегу Галилейского моря в Израиле. Исследователи считают, что совокупность находок все убедительнее указывает на это место как на библейский город Бетсаида (позже — Юлия), где, по Новому Завету, Иисус творил чудеса, а также жили апостолы Петр, Андрей и Филипп.

В ходе исследований были обнаружены монеты, косметические принадлежности, базальтовая ступка, часть колонны, римские стены и посуда. Особое внимание привлекли невредимые светильники времен Ирода, которые производились исключительно в Иерусалиме до 70 года н. э., что свидетельствует о проживании еврейского населения в I веке.

Также археологи зафиксировали следы еще более древнего эллинистического поселения и выяснили, что более позднее османское имение было возведено непосредственно над римскими конструкциями.

Новости партнеров

Новости партнеров