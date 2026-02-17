Ученые нашли супербактерию из ледниковой пещеры: она может спасти будущее медицины

Ледяная пещера Скеришоара в Румынии. / © popsci.com

Ученые из Румынии обнаружили уникальный штамм бактерии Psychrobacter SC65A.3, пролежавший в ледовом плену более 5000 лет. Бактерия из пещеры Скеришоара удивила ученых: она сама не боится современного лекарства, но при этом может уничтожать другие опасные «супербактерии».

Об этом пишет Popsci.

Природная стойкость, возникшая до появления медицины

Анализ генома показал, что древняя бактерия содержит более 100 генов резистентности. Это подтверждает, что механизмы защиты от антибиотиков развивались в природе задолго до того, как человечество начало использовать антибактериальную терапию.

«Штамм Psychrobacter SC65A.3 демонстрирует устойчивость ко многим современным антибиотикам. Но он также может подавлять рост нескольких антибиотикорезистентных „супербактерий“ — отметила соавтор исследования, микробиолог Кристина Пуркаря.

Бактерия оказалась невосприимчивой к 10 видам антибиотиков, которые используют для лечения туберкулеза, инфекций мочевыводящих путей и колита, в частности рифампицина и ванкомицина.

Для получения образцов исследователи пробурили 24-метровый ледяной керн в Большом зале пещеры. Этот срез льда является своеобразной линией длиной в 13 000 лет. Секвенирование генома выделенного штамма выявило, что около 600 генов с неизвестными функциями, которые могут скрывать новые медицинские решения. Также 11 генов способны убивать или останавливать рост других вирусов, грибков и бактерий.

Двойной вызов: риски и возможности

Ученые предупреждают о двойном характере открытия. С одной стороны, таяние древних льдов из-за изменения климата может высвободить эти гены и позволить им распространиться среди современных бактерий. Это может усугубить глобальный кризис резистентности.

С другой стороны, уникальные ферменты и антимикробные соединения, производимые Psychrobacter, могут стать основой для создания лекарств нового поколения. Пуркаря подчеркнула, что эти бактерии критически важны для медицины. Однако работа с ними требует строгих мер безопасности, чтобы избежать их неконтролируемого распространения.

Напомним, в мангровом болоте на острове Гваделупа ученые обнаружили самые большие бактерии из известных науке — настолько велики, что их можно увидеть невооруженным глазом.