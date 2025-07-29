Ученые нашли таинственную надпись "от Моисея": может ли это подтвердить Библию

Ученые нашли таинственную надпись "от Моисея" / © Pixabay

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В Египте на стенах древней шахты нашли старые отметки. То, как их теперь расшифровывают, может доказать, что Библия (Книга Исход) говорит правду. Это вызывает множество споров. Один ученый, Майкл Бар-Рон, говорит, что надпись в возрасте 3800 лет, найденная на Синайском полуострове, содержит слова «Это от Моисея». Эти слова написаны на древнем языке, похожем на иврит.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эта надпись была найдена у места под названием Синай 357 в шахте L. Она принадлежит к группе из более чем двадцати древних текстов, которые нашли в начале 1900-х годов. Эти тексты были написаны примерно в 1800 году до нашей эры. Их создали рабочие, говорившие на семитских языках, и это одни из первых записей, написанных с помощью алфавита.

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Независимый исследователь повторно исследовал древние отметки в Египте, предположив, что именно из первых слов Моисея может быть фраза. Он сказал, что она звучит так: «Это от Моисея». / © dailymail.co.uk

Исследователь по имени Бар-Рон восемь лет изучал эти надписи. Использовал очень четкие фотографии и 3D модели. Он считает, что фраза может быть связана с Моисеем. Возможно, Моисей написал это или это было посвящено ему.

В Библии говорится, что Моисей вывел свой народ из Египта. Также он получил от Бога Десять заповедей на горе Синай. Но до сих пор ученые не нашли доказательств того, что Моисей действительно существовал.

Споры среди ученых

На других надписях рядом упоминается «Эль». Это имя бога, которому поклонялись первые израильтяне. Также эти надписи показывают, что имя египетской богини Хатор было изменено. Это может означать, что тогда были споры между разными культурами и религиями.

Но не все учёные согласны с Бар-Роном. Доктор Томас Шнайдер, изучающий Египет, сказал, что эти заявления «совершенно безосновательны». Он предупредил, что если свободно толковать буквы, это может исказить давнюю историю. Шнайдер подчеркнул, что самый древний алфавит — протосинайский — очень трудно расшифровать.

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В то же время научный руководитель Бар-Рона, доктор Питер ван дер Вин, поддержал это утверждение, заявив: «Вы абсолютно правы, я тоже это прочитал, это не выдумка!»

Детали исследования и контекст

В своей работе Бар-Рон вновь изучил 22 сложных надписи. Эти надписи он нашел в очень старых бирюзовых рудниках. Они были сделаны во времена фараона Аменемхета III. Некоторые ученые полагают, что именно этот фараон мог быть упомянут в Библии, в Книге Исход. Исследования Бар-Рона еще не опубликованы в научных журналах, которые проверяют другие ученые.

Язык этих древних надписей похож на раннюю форму языка, на котором говорили люди на северо-западе. Она похожа на язык Библии (иврит), и в ней есть немного слов по арамейскому языку.

Исследователи обнаружили также текст, посвященный древнеегипетским богам, который, казалось, был стерт и заменен надписью еврейского Бога. / © dailymail.co.uk

Бар-рон использовал очень четкие фотографии и 3D-модели. Он разделил все надписи на пять групп. Среди них были записи, посвященные богине Баалате, обращение к еврейскому богу Эла, а также другие смешанные надписи.

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Некоторые надписи, сделанные в честь богини Баалат, были поцарапаны последователями Эль-Балата. Возможно, это показывает борьбу за религиозную власть среди рабочих, говоривших на семитских языках. Также в надписях упоминались рабство, надзиратели и сильное неприятие культа Баалат. Ученые считают, что это могло привести к жестоким чисткам и тому, что рабочие ушли с этого места.

Храм богини Баалат, построивший фараон Аменемхет III, был сожжен. Упоминания о «Ворота Проклятого» (вероятно, ворота фараона) намекают на сопротивление египетским властям. Рядом обнаружили памятный столб Ренинесеба и печать важного египетского чиновника. Этот чиновник был азиатского происхождения, что свидетельствует о большом количестве людей, говоривших на семитских языках. Возможно, это было связано с библейским лицом, таким как Иосиф.

«Мы находим надписи с культовыми мотивами, восхваляющими идола Баалата, причем позже явно появляется Эль или богослужебный писарь и отменяет определенные буквы, пытаясь превратить послание в богослужебное», — рассказал Бар-Рон изданию Patterns of Evidence. «Это эпицентр этого конфликта».

Вторая возможная ссылка на Моше или Моисея на соседних резных рисунках добавляет интриги, хотя его точный контекст остается неясным. Бар-Рон отмечает, что он «очень критически отнесся к поиску имени Моисей или чего-то, что могло бы звучать сенсационно», пытаясь найти альтернативные решения.

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Второе упоминание о Моисее было найдено внутри шахты, но непонятно, в чем заключался контекст. / © dailymail.co.uk

Напомним, новое исследование с привлечением искусственного интеллекта выявило три разных стиля письма, использованные при написании Библии. Это опровергает принятое в христианстве и иудаизме представление, что автором пяти первых книг Ветхого Завета был Моисей.