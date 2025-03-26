Ученые нашли таинственные "пузыри" на Марсе: что это может означать (фото)

В кратере Езеро обнаружили скалу, покрытую загадочными сферами.
Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса удивительное горное образование, которое может пролить свет на геологическую историю Красной планеты. Речь идет о скале, покрытой необычными сферическими структурами, похожими на пузырьки. Открытие совершил марсоход Perseverance в районе Брум-Пойнт на краю кратера Езеро.
Об этом сообщило издание Newsweek.
Скала, которую исследователи назвали "заливом Сент-Полс", привлекла внимание своей необычной текстурой. Она состоит из сотен темно-серых сфер размером несколько миллиметров, каждая из которых имеет уникальную форму.
"Некоторые из них имели более вытянутую, эллиптическую форму, в то время как другие имели угловатые края, возможно, представляя собой разбитые фрагменты сферы. Некоторые сферы даже имели крохотные отверстия!", — рассказал геолог Алекс Джонс из Имперского колледжа Лондона.
Подобные сферы уже встречались на Марсе раньше — их называют "марсианской черникой". Обычно они возникают из-за взаимодействия подземных вод с породами. Однако в этом случае формы настолько разнообразны, что ученые предполагают другие механизмы их образования, которые наблюдаются на Земле:
- Вулканическая активность (быстрое охлаждение расплавленной породы)
- Удар метеорита (конденсация породы при испарении)
"Каждый из этих механизмов образования имел бы очень разные последствия для эволюции этих пород, поэтому команда упорно работает над определением их контекста и происхождения", — отметил Джонс.
Теперь команда Perseverance продолжает анализировать данные и изучают загадочные "пузыри".
Напомним, ученые впервые зафиксировали звуки, издаваемые рифовыми хищниками.
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