Ученые нашли таинственные "пузыри" на Марсе: что это может означать (фото)

Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса удивительное горное образование, которое может пролить свет на геологическую историю Красной планеты. Речь идет о скале, покрытой необычными сферическими структурами, похожими на пузырьки. Открытие совершил марсоход Perseverance в районе Брум-Пойнт на краю кратера Езеро.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Скала, которую исследователи назвали "заливом Сент-Полс", привлекла внимание своей необычной текстурой. Она состоит из сотен темно-серых сфер размером несколько миллиметров, каждая из которых имеет уникальную форму.

"Некоторые из них имели более вытянутую, эллиптическую форму, в то время как другие имели угловатые края, возможно, представляя собой разбитые фрагменты сферы. Некоторые сферы даже имели крохотные отверстия!", — рассказал геолог Алекс Джонс из Имперского колледжа Лондона.

Ученые нашли таинственные "пузыри" на Марсе / Фото: NASA

Подобные сферы уже встречались на Марсе раньше — их называют "марсианской черникой". Обычно они возникают из-за взаимодействия подземных вод с породами. Однако в этом случае формы настолько разнообразны, что ученые предполагают другие механизмы их образования, которые наблюдаются на Земле:

Вулканическая активность (быстрое охлаждение расплавленной породы)

Удар метеорита (конденсация породы при испарении)

"Каждый из этих механизмов образования имел бы очень разные последствия для эволюции этих пород, поэтому команда упорно работает над определением их контекста и происхождения", — отметил Джонс.

Теперь команда Perseverance продолжает анализировать данные и изучают загадочные "пузыри".

Напомним, ученые впервые зафиксировали звуки, издаваемые рифовыми хищниками.

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