Ученые нашли тайный "город мертвых", которому более трех тысяч лет (фото)

Недавно в Италии археологи обнаружили древний "город мертвых", возраст которого составляет почти 3000 лет. Этот некрополь был найден в провинции Трентино, вблизи города Тренто, расположенного на реке Адидже. Некрополь датируется IX-VI веками до н. е. и является "монументальным некрополем" железного века. Место расположено в стратегически важной локации, где когда-то переплетались каналы, а наводнения в этом районе помогли сохранить археологический контекст, обеспечив исключительную сохранность захоронений.

Об этом пишет издание FoxNews.

Некрополь состоит из многочисленных погребальных стел — каменных плит, которые использовались в древности как памятники. Эти стелы расположены вертикально в рядах, ориентированных по оси север-юг. Каждая стела обозначала западную границу главной гробницы, представлявшей собой каменную гробницу, накрытую курганом. С течением времени вокруг основной гробницы возникла плотная концентрация других могил.

Археологи обнаружили металлические артефакты, такие как оружие и декоративные предметы с янтарными и стеклянными вставками, что свидетельствует о культурных связях с другими регионами Италии. Среди других находок находились кремационные останки, находившиеся в контейнерах, которые могли быть деревянными гробами. Останки часто были завернуты в ткань, а в некоторых могилах была найдена информация о наличии деревянных гробов.

В Италии найден "город мертвых" в возрасте почти 3000 лет

В Италии найден "город мертвых" в возрасте почти 3000 лет

В Италии найден "город мертвых" в возрасте почти 3000 лет

Это открытие позволит значительно расширить знания о древней истории региона и, возможно, изменить представление о раннем железном веке в Италии. Археологи уже начали отвечать на вопросы, которые задает эта уникальная находка, и предполагают, что она может дать ответы на многие загадки, связанные с доримским населением Тренто.

Напомним, в Хорватии нашли останки "вампира" XV века. Ученые обнаружили останки его обезглавленного тела.