Ученые нашли тысячи неизвестных существ в самой глубокой точке Земли

Почти 90% видов глубоководных организмов ранее не были описаны ни в одном научном исследовании.

Команда исследователей обнаружила в глубочайшей точке Земли более 7500 неизвестных микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Cell.

Международная команда ученых, используя аппарат Fendouzhe, собрала более 1600 образцов с глубин до 10 900 метров. Результаты исследований выявили 7564 новых видов микроорганизмов, большинство из которых были неизвестны науке.

Почти 90% видов глубоководных организмов ранее не были описаны ни в одном научном исследовании. Геномный анализ подтвердил, что эти данные практически не пересекаются с существующими базами геномов глубоководных существ, указывая на наличие большого количества неизвестных форм жизни в таких экосистемах.

Исследование также выявило, что формирование глубоководных микробных экосистем происходит под влиянием направленного отбора, а не случайных факторов. Микроорганизмы, обитающие в ходячей зоне, адаптируются к экстремальным условиям, таким как высокое давление и низкие температуры, развивая особые механизмы защиты.

Ученые обнаружили интересные адаптационные механизмы у макрофауны, в частности у хадальных амфиподов Hirondellea gigas и рыб-улиток Pseudoliparis swirei. Эти организмы развили улучшенную антиоксидантную защиту и способность накапливать внутриклеточные растворенные вещества. Общие механизмы адаптации, общие для микробов и макрофауны, свидетельствуют о конвергентной эволюции в условиях сверхвысокого давления, низких температур и ограниченных питательных веществ.

Напомним, ученые определили возраст, когда мозг начинает приходить в упадок.

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