Ученые нашли уникальную "суперземлю": там могут быть вода и жизнь

Астрономы подтвердили существование четырех планет вокруг красного карлика GJ 887, расположенного недалеко от нашей Солнечной системы. Одна из недавно подтвержденных экзопланет находится в так называемой зоне жизни, что делает ее идеальным кандидатом для дальнейших поисков внеземных биосигнатур.

Об этом пишет Phys.org.

Заря GJ 887 — это яркий красный карлик, расположенный на расстоянии около 10,7 световых лет от нашей Солнечной системы. По космическим меркам, это относительно небольшое расстояние.

Еще в 2020 году предварительные исследования подтвердили наличие в этой системе двух экзопланет с короткими периодами вращения — 9 и 21 день. Тогда же астрономы зафиксировали сигнал, который мог свидетельствовать о существовании третьей планеты с периодом 50 дней, однако имеющихся в то время данных было недостаточно, чтобы отличить планетарный сигнал от магнитной активности самой звезды.

Красные карлики традиционно являются первоочередными целями для поиска маломассивных планет в зоне жизни — области вокруг звезды, где температурные условия позволяют существовать в жидком состоянии.

Какие данные подтверждают существование «суперземли»

Чтобы расставить точки над «i», команда исследователей объединила новые измерения радиальной скорости с архивными данными высокоточных спектрографов, а также использовала фотометрические данные со спутника TESS.

Результаты оказались впечатляющими: ученые подтвердили, что вокруг GJ 887 вращаются не менее четырех планет с периодами 4,4, 9,2, 21,8 и 50,8 дней. Наибольший интерес представляет именно планета с периодом 50,8 дней (GJ 887 d). Она расположена в зоне жизни и является второй самой близкой к нам такой планетой после Проксимы Центавра b. По оценкам астрономов, это «суперземля» с минимальной массой более шести масс Земли.

«Без независимой оценки радиуса невозможно определить плотность, а значит, и состав планеты. Планеты в этом диапазоне масс имеют либо каменистый, либо водный, либо рыхлый состав, характерный для субнептуновых планет», — объясняют авторы исследования.

Кроме того, ученые зафиксировали пятый сигнал с периодом 2,2 дня. Если будущие наблюдения его подтвердят, это может оказаться еще одна планета с массой меньше земной.

Благодаря своей близости и характеристикам система GJ 887 останется в центре внимания мировой астрономии на долгие годы. Планета GJ 887 d станет приоритетом для будущих космических миссий, которые смогут изучить ее атмосферу и начать поиск биосигнатур.

«Система GJ 887 является перспективным объектом для дальнейшего изучения. Это близкий и, следовательно, яркий карлик типа M, в системе которого расположены не менее четырех планет. По крайней мере, одна из них находится в пригодной для жизни зоне», — заключают исследователи.

