Ученые нашли в глубинах океана "плотоядный шар смерти"

Плотоядная губка рода Chondrocladia, которую называют «шаром смерти»

Реклама

Исследователи, работавшие в Южном океане, объявили о сенсационном открытии: идентифицировано 30 новых видов глубоководных организмов, среди которых больше всего поражает плотоядная губка рода Chondrocladia, названная «шаром смерти» из-за ее ловушек-шариков. Эту губку нашли на глубине более 3 600 м.

Об этом пишет iflscience.

В глубинах океана всегда происходит что-то странное, но если кто-то имел в своем «бинго» на 2025 год пункт «плотоядная губка-шар смерти», то самое время забрать приз. Это существо — одно из 30 новых видов, открытых исследователями во время экспедиции в темные и глубокие воды Южного океана. И некоторые из этих открытий оказались чрезвычайно странными — даже по меркам глубоководного мира.

Реклама

Исследователи из The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census подтвердили новые виды после двух научных экспедиций в этот регион. Больше всего поразил новый вид губки рода Chondrocladia, которая, вместо того чтобы мирно фильтровать воду, выбрала путь агрессии.

Эту губку обнаружили на глубине 3 601 м в районе Trench North, к востоку от острова Монтегю. Ее тело покрыто маленькими прозрачными шариками, похожими на пинг-понговые, с микрокрючками, которые служат ловушками для добычи. Поэтому когда ученые назвали ее «плотоядным шаром смерти», они не преувеличивали.

Для исследования команда использовала подводный аппарат ROV SuBastian, который обследовал вулканические кальдеры, желоб Южных Сандвичевых островов и морское дно вблизи островов Монтегю и Сондерс. Во время экспедиции удалось собрать около 2000 образцов, принадлежащих к 14 различным группам животных, и это только начало — значительная часть образцов еще не исследована.

«Южный океан до сих пор остается крайне недостаточно исследованным. Мы проанализировали менее 30% собранных образцов, но уже подтвердили 30 новых видов — это показывает, сколько еще неизвестного скрывает океанское биоразнообразие», — отметила доктор Мишель Тейлор, руководитель научного направления The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census.

Реклама

Во время исследования также открыли новый вид многощетинкового червя, переливающегося радужными красками, найденный на глубине более 2 700 м. Кроме того, ученые описали новые виды морских перьев, один из которых, как шутят исследователи, «вполне мог бы украсить обложку нового альбома Тейлор Свифт». Также были обнаружены морские звезды, черные кораллы и даже впервые снято видео ювенильного (молодого) колоссального кальмара.

Новый вид многощетинкового червя

Среди знакомых обитателей глубин исследователи встретили и «зомби-червей» — странных существ без рта, которые выживают благодаря бактериям, разлагающим жиры из останков животных на дне океана.

Экспедиция также исследовала новый участок морского дна, ставший доступным после откола айсберга A-84 от шельфового ледника Джорджа VI в начале года. Это первое исследование территории, которая ранее находилась под 150-метровым слоем льда.

Проект The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census имеет целью открыть 100 тыс. новых видов океанических организмов из примерно 1-2 млн, которые, по оценкам, существуют в мировом океане.

Реклама

«Ускорение открытий новых видов — это не роскошь науки, а необходимость для общественного блага. Ocean Census — это программа, призванная раскрыть неизвестное нашего мира. Ее экспедиции уже приносят открытия, помогающие ученым, политикам и общинам во всем мире», — отметил исполнительный директор The Nippon Foundation Мицуюки Унно.

К слову, международная группа исследователей сделала сенсационное открытие: обнаружено, что акула черная (Dalatias licha) является крупнейшим биолюминесцентным животным на планете, достигая почти 1,8 м в длину. Это открытие подтвердило, что черная акула, а также еще два вида фонарных акул, излучают мягкий сине-зеленый свет. Назначение этого свечения, которое было настолько эффектным, что поразило исследователей, остается загадкой.