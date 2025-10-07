Ученые нашли в гнездах бородатых грифов исторические артефакты XV века (фото)

Птица / © Pixabay

В горах Испании ученые наткнулись на уникальные гнезда бородатого грифа — редкого вида хищных птиц, которые использовали свои дома веками. Внутри исследователи нашли не только остатки добычи и яичные скорлупы, но и более двух сотен предметов, созданных человеком, некоторым из которых — более 650 лет.

Об этом пишет издание phys

Бородатые грифоны (Gypaetus barbatus), обитающие преимущественно в горных районах Европы, в частности в Пиренеях, строят свои гнезда в скальных пещерах или на выступах. Из-за сухого микроклимата в таких местах материалы прекрасно сохраняются веками.

Между 2008 и 2014 годами испанские ученые провели масштабное исследование 12 древних гнезд этого вида. Они применили археологические методы — слой за слоем анализировали остатки, которые накапливались сотни лет. Среди них обнаружили 226 артефактов человеческого происхождения: плетеную пращу, части обуви, кожаные украшения, наконечники арбалетных стрел и даже деревянное копье.

Радиоуглеродный анализ показал, что некоторые вещи датируются XIV веком. Например, найденная обувь имеет возраст около 675 лет, а декорированный кусок овечьей кожи — примерно 650 лет. Другие предметы — например, фрагмент корзины — относятся к XIX веку.

Исследователи отмечают, что из-за стабильной температуры и низкой влажности в скальных укрытиях гнезда фактически стали природными музеями. Они сохранили не только предметы быта прошлых эпох, но и останки животных: более 2 тысяч костей, десятки копыт, куски кожи, волос и скорлупу птичьих яиц.

Ученые считают, что эти гнезда могут дать бесценную информацию об изменениях в экосистемах, климате и фауне за последние несколько веков. Они помогут лучше понять историю сосуществования человека и дикой природы, а также пригодятся для программ восстановления среды обитания бородатого грифа.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследование Корнелльской лаборатории орнитологии показало, что с 1970 года исчезло около трех миллиардов птиц, а 389 видов Северной Америки оказались под угрозой вымиранияиз-за потери мест обитания и повышения температуры.