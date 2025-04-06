Ученые нашли в горах животное, которое считали вымершим

Чилийский регион Ла-Араукания / © Pixabay

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В чилийских Андах команда ученых обнаружили редкую лягушку, которую на протяжении 130 лет считали вымершей. С середины 1990-х до начала 2000-х годов исследователи безуспешно обыскивали возможные места обитания этого вида, предполагая, что из-за ограниченного ареала распространения и специализированной экологической ниши он исчез с лица Земля.

О повторном открытии сообщил американский эволюционный биолог Скотт Треверс из Ратгерского университета в публикации для Forbes.

Амфибия Alsodes vittatus, представитель семьи Alsodidae, впервые стала известной научной общественности попал в 1893 году благодаря французскому энтомологу Филиберу Жермену. Впоследствии этот вид официально описал естествоиспытатель Родульфо Амандо Филиппи в 1902 году.

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Редкая жаба с характерной желтой полосой на спине была найдена в чилийском регионе Ла-Араукания — местности со суровым андским ландшафтом, умеренными лесами и извилистыми ручьями. Такая среда идеально подходит для приспособившейся к высокогорным, прохладным и каменистым условиям амфибии.

Однако после первого открытия амфибия Alsodes vittatus исчезла из научных записей, а ее точное местонахождение оставалось неизвестным.

Биолог Скотт Треверс отметил, что повторное открытие Alsodes vittatus не только возобновляет надежду на выживание вида, но и побуждает к новым дискуссиям по сохранению амфибий и уязвимому биоразнообразию Южной Америки.

Напомним, на южноафриканском побережье в регионе Soom Shale ученые обнаружили удивительную окаменелость в возрасте 444 миллионов лет — остатки древнего членистоногого, сохранившихся «наизнанку».