Ученые нашли в гробницах фараонов лекарство против рака - исследование

Фараон / © Pixabay

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Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что смертельно опасный грибок, который ранее считали частью «проклятия фараонов», может помочь в борьбе с раком. Его активные соединения показали эффективность, подобную действующим лекарствам против лейкемии.

Об этом пишет издание Telegraph.

Грибок Aspergillus flavus, которого обнаружили в древних гробницах — в частности фараона Тутанхамона и польского короля Казимира IV Ягеллончика, — давно имел дурную славу. Его связывали с загадочными смертями археологов и реставраторов, которые работали с историческими саркофагами. Из-за этого появилась легенда о «проклятии фараонов»: мол, каждый, кто нарушит покой гробниц, испытает болезнь или смерть.

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Однако современная наука смотрит на это с другой стороны. Исследователи взялись изучать несколько штаммов Aspergillus flavus и обнаружили, что этот грибок вырабатывает особые молекулы, которые могут быть полезными в медицине. В ходе экспериментов эти молекулы проявили свойства, подавляющие рост раковых клеток.

Особенно впечатляющими стали результаты, когда ученые соединили эти соединения с молекулой из маточного молочка — природного продукта, вырабатываемого пчелами. Оказалось, что такая комбинация работает не хуже цитарабина и даунорубицина — химиотерапевтических препаратов, которые уже десятилетиями применяют в лечении лейкемии.

«Раковые клетки очень быстро делятся, и для этого им нужны микротрубочки. Наше соединение блокирует их образование, что останавливает рост опухоли», — пояснила Шерри Гао, доцент кафедры химической и биомолекулярной инженерии.

По ее словам, это открытие еще раз напоминает об огромном потенциале грибов в медицине. Ведь именно из них в свое время был получен пенициллин, спасший миллионы жизней. И, похоже, это далеко не последний подарок от природы.

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Таким образом, то, что раньше считалось символом угрозы и мистики, сегодня может стать ключом к спасению — не только от болезней, но и от самого рака.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть три основных симптома рака, которые проявляются только утром сразу после пробуждения.