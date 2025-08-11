Ученые нашли в "космическом районе Земли" новое место, пригодное для жизни

Спутники недавно открытой планеты в системе Альфа Центавра могут быть пригодны для жизни / Иллюстративное изображение

Реклама

Астрономы обнаружили убедительные доказательства существования нового газового гиганта в соседней звездной системе. Особенность этой находки состоит в том, что на спутниках этой планеты могут быть пригодны для жизни условия.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, планету впервые зафиксировал космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) в звездной системе Альфа Центавра, расположенной примерно в 4,5 светового года от Земли.

Реклама

Новая планета в «космическом районе Земли»

Планета, размером с Сатурн, вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце. Вероятно, она покрыта плотным газовым облаком, поэтому сама не может поддерживать жизнь. Однако ученые предполагают, что ее ледяные спутники могут иметь соответствующие условия для его зарождения.

Это открытие чрезвычайно важно, ведь это первая подобная планета, найденная так близко к Земле, отметила доктор Карли Хоуэтт, доцент кафедры космического приборостроения в Оксфордском университете.

«Это невероятно увлекательная находка. Четыре световых года – это большое расстояние для нас, но в контексте нашей галактики это очень близко – практически на нашем космическом заднем дворе. Тот факт, что эта планета вращается вокруг звезды, столь похожей на наше Солнце, со сравнительной температурой и яркостью, делает ее важной целью, когда мы думаем о пригодных для жизни мирах», — сказала она.

Загадочное «исчезновение» и планы на будущее

Хотя планету впервые обнаружили в прошлом году, дальнейшие наблюдения показали, что она исчезла. Однако астрономы не теряют надежды и ищут ее снова, чтобы окончательно доказать ее существование.

Реклама

Доктор Хоуэтт объяснила возможную причину «исчезновения» планеты.

«Возможно, планета «исчезла» во время недавних наблюдений, потому что в настоящее время она находится слишком близко к своей звезде, прикрывающей обзор из-за большого количества излучаемого яркого света», — пояснила она.

Ученые надеются использовать для дальнейших наблюдений новый инструмент NASA — космический телескоп Грейс Роман, который начнет работать в 2027 году. Последующие исследования с помощью JWST также могут предоставить больше информации о составе планеты и ее виде, что станет решающим для определения пригодности ее спутников к жизни.

Чарльз Бейхман из Лаборатории реактивного движения NASA подчеркивает важность близкого расположения системы для дальнейших исследований.

Реклама

«Поскольку эта система находится так близко к нам, любые найденные экзопланеты дадут нам лучшую возможность собрать данные о планетарных системах, кроме нашей собственной», — отметил он.

Вызов для современных моделей

Как отметил соавтор исследования Аникет Санги из Калифорнийского технологического института, если существование планеты подтвердится, это станет новой вехой в усилиях по визуализации экзопланет.

«Из всех планет, которые наблюдались непосредственно, эта будет ближе к своей звезде. Она также больше похожа по температуре и возрасту на гигантские планеты в нашей Солнечной системе и самая близкая к нашему дому, Земле», — сказал он.

Санги также отмечает, что существование такой планеты в системе из двух близкорасположенных звезд бросает вызов нашему пониманию того, как формируются, выживают и эволюционируют планеты в хаотической среде.

Реклама

Напомним, на Марсе обнаружили совершенно новый минерал . Это явилось сенсационным открытием, ведь гидроксисульфат железа мог образоваться только в присутствии кислорода.