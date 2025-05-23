Ученые нашли восьмой континент: что известно о новом открытии

Новая Зеландия

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В южной части Тихого океана ученые идентифицировали массив суши площадью 5 млн км², который теперь считается восьмым континентом Земли. Лишь 5% его территории (Новая Зеландия, Новая Каледония и прилегающие острова) остаются над водой.

Об этом сообщило издание earth.com.

Зеландия отделилась от древнего суперконтинента Гондвана более 85 миллионов лет назад. Сначала она была частью Австралии и Антарктиды, но из-за движения тектонических плит кора Зеландии истончилась, и континент постепенно погрузился под воду. Сегодня над поверхностью остались только Новая Зеландия, Новая Каледония и несколько мелких островов.

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Научная группа под руководством геолога Ника Мортимера провела серию исследований, в том числе радиометрическое датирование образцов горных пород и измерения магнитных аномалий. Они обнаружили, что горные породы имеют возраст от раннего мелового до эоценового периодов. Среди находок — песчаники, вулканические гальки и базальтовая лава. Магнитные данные помогли обозначить границы региона, указывая на его геологическую целостность.

По мнению исследователей, эти доказательства указывают на то, что Зеландия имеет все признаки континента — включая геологическую структуру, тип пород, толщину земной коры и историю формирования.

Подводный статус Зеландии не уменьшает ее значимости. Напротив, он позволяет ученым глубже понять процессы дрейфа континентов, субдукции плит и климатические изменения, сопровождавшие эти явления на протяжении миллионов лет.

Ученые подчеркивают, что исследования Зеландии еще продолжаются. С помощью современных технологий, в частности сейсмического зондирования и глубоководного бурения, специалисты надеются получить новые данные о геологической истории этого региона. Изучение затонувшего континента поможет также выяснить, как континентальные массивы влияют на распределение фауны, уровень моря и глобальные климатические условия.

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Напомним, в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности.