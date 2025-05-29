Ученые нашли затерянный мир: что тысячелетиями скрывалось на дне океана

Океан / © Associated Press

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На дне Мадурского пролива, между островами Ява и Мадура, ученые обнаружили сокровищницу доисторической жизни: окаменелый череп Homo erectus и более 6000 костей животных, принадлежавших давно забытой экосистеме. Эта находка — первое прямое доказательство существования Сундаланда, затонувшего континента, который когда-то объединял Юго-Восточную Азию.

Об этом сообщило издание Dailygalaxy.

Черепные фрагменты — лобная и теменная части — были обнаружены еще в 2011 году в Мадурском проливе во время добычи песка, однако лишь недавно команда ученых под руководством археолога Гарольда Бергхейса провела точное датирование. Применяя метод измерения последнего воздействия солнечного света на осадок, было установлено, что останки относятся к периоду от 162 до 119 тысяч лет назад.

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Эти открытия подтверждают существование бывшего доисторического ландшафта — Сундаланда, массива суши, который в плейстоцене объединял современные острова Юго-Восточной Азии. Геологический анализ показал остатки древней речной системы, которая, вероятно, была частью реки Соло. Она поддерживала богатую речную экосистему, напоминающую африканскую саванну — с большим количеством травоядных, хищников и источников пищи для человека.

Останки животных, найденные рядом с человеческими, демонстрируют следы порезов — признак использования каменных орудий. Это подтверждает, что Homo erectus охотился на крупных животных и обрабатывал их. По словам ученых, гоминины были мобильными и достаточно развитыми для своего времени, что свидетельствует о высоком уровне адаптации к окружающей среде.

Повышение уровня океана более чем на 120 метров из-за таяния ледников после последнего ледникового максимума (примерно 14-7 тысяч лет назад) затопило Сундаланд, окончательно превратив эту бывшую сушу в морское дно.

Новые находки не только подтверждают присутствие Homo erectus в регионе, но и расширяют границы его ареала. Исследователи отмечают, что эта популяция имела черты, близкие к современному человеку: более высокий рост, длинные ноги, короткие руки.

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Напомним, таинственный объект посылает на Землю странные сигналы.