Ученые нашли жидкость на крупнейшем спутнике Сатурна Титане, но кое-что их смущает

Титан / © NASA

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Титан — крупнейший спутник Сатурна — давно известен ученым своими реками и морями жидкого метана. Однако новое исследование показывает странное отсутствие речных дельт.

Об этом сообщает Live Science.

На Земле большие реки обычно образуют дельты — заболоченные территории, насыщенные осадочными породами, возникающие на месте впадения рек в моря или океаны. Кроме нашей планеты, только у Титана в солнечной системе есть стабильный поток жидкости на поверхности.

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Однако команда исследователей, недавно анализировавшая спутник, не смогла найти ни одной дельты.

«Мы воспринимаем как должное, что если есть реки и осадочные породы, то должны быть и дельты. Но Титан — это удивление. Это площадка для изучения процессов, которые мы думали, что хорошо понимаем», — отметил руководитель исследования Сэм Бирч, доцент кафедры наук о Земле, окружающей среде и планете Университета Брауна (штат Род-Айленд).

Исследователи надеялись обнаружить дельты, ведь такие структуры накапливают осадочный материал с больших территорий, концентрируя его в одном месте. Анализ этих осадков мог бы раскрыть важную информацию о климатическом прошлом Титана, его геологических процессах и, возможно, намеках на существование жизни.

«Это немного разочарования для меня как геоморфолога, ведь дельты могли бы сохранить столько истории Титана«, — акцентировал Бирч.

Что известно о жидком метане на Титане?

О наличии жидкого метана на Титане свидетельствуют наблюдения аппарата NASA «Кассини», который на протяжении многочисленных пролетов с помощью радара с синтетической апертурой (SAR) смог проникнуть сквозь густую атмосферу спутника. Благодаря этому удалось обнаружить каналы и обширные равнинные области, характерные для водоемов.

Однако жидкий метан, особенно в неглубоких водоемах, оказался почти прозрачным для радара SAR. Это значительно усложнило определение береговых границ, ведь трудно различить, где кончается суша и начинается морское дно.

Чтобы решить эту проблему, команда Бирча создала компьютерную модель, которая моделировала то, как выглядели бы земные ландшафты в SAR-изображениях, если бы вода на Земле была заменена на метан.

«Мы фактически создали синтетические SAR-изображения Земли, предполагая, что свойства жидкости соответствуют метану на Титане, а не воде на Земле. Увидев SAR-изображение знакомого нам ландшафта, мы можем лучше понять, что мы видим на Титане», — объяснил Бирч.

Созданные синтетические снимки Земли «позволяли различать крупные дельты и многие другие прибрежные ландшафты», подчеркивают ученые.

Впрочем, новый анализ данных миссии «Кассини» обнаружил еще больше загадок. На побережьях Титана найдены ямы непонятного происхождения на дне озер и морей, а также глубокие прорезающие морское дно каналы, причины возникновения которых пока не установлены.

«Это совсем не то, что мы ожидали. Но Титан часто нас удивляет. Именно это и делает его столь увлекательным объектом для исследований», — сказал Бирч.

К слову, агентство NASA нашло ключ к климатической катастрофе на Марсе, из-за которой планета стала пустыней.