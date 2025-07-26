Ученые нашли жилище более 40 тыс. гигантских черепах: как их считали

Черепаха / © Unsplash

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Ученые опубликовали видео с дронов, на котором видно крупнейшее в мире место скопления гигантских южноамериканских черепах. Для подсчета количества самок исследователи применили комбинацию новейших технологий.

Об этом сообщает IFLScience.

Подсчитать количество диких животных сложно — особенно, если они постоянно передвигаются. Однако в этом случае ученые объединили аэрофотосъемку и моделирование, что позволило оценить численность популяции. В итоге исследователи зафиксировали примерно 41 тыс. гигантских южноамериканских черепах. Это — самое большое известное гнездование этого вида.

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Самки черепах вида Podocnemis expansa ежегодно в июле-августе собираются на песчаных отмелях реки Гуапоре, проходящей между Бразилией и Боливией, для откладывания яиц. Массовые гнездования когда-то были привычными, но из-за браконьерства и отлова их стало значительно меньше.

Ученые обнаружили, что это место является крупнейшим центром гнездования черепах в мире — здесь обитает около 41 тыс. самок.

Как ученые считали черепах?

Во время исследования над территорией запускали дроны, а полученные снимки объединяли в ортофотопланы — это дает возможность точно отследить количество животных без вмешательства в среду. Однако изображения не учитывают движение черепах.

Чтобы преодолеть это ограничение, ученые пометили более 1000 особей белыми метками на панцире. В течение 12 дней дроны совершали четыре полета ежедневно, делая около 1500 снимков за каждый сеанс. На основе фото исследователи анализировали, оставались ли черепахи на месте, перемещались ли, имели ли отметки.

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Данные позволили создать модели, учитывающие перемещения животных. Затем их сравнили с результатами наземных наблюдений и ортофотоснимков. Результаты оказались очень разными.

По словам ученого Школы лесного хозяйства, рыболовства и геоматики Института пищевых продуктов и сельского хозяйства Университета Флориды Исмаэля Брака, «цифры подсчета сильно варьируются, что усложняет задачу специалистов по охране природы». Он пояснил, что «проще говоря, если ученые не могут подсчитать количество особей, они не могут понять, сокращается популяция или процветает».

Сейчас, по подсчетам команды, в течение всего 12 дней гнездования в районе сосредоточилось около 41 тыс. черепах. Ученые уверены, что такой подход может быть полезным для исследования и других видов в будущем.

К слову, ранее ученые из Университета Ноттингема обнаружили скрытые закономерности, объясняющие секрет долголетия черепах. Причина может заключаться в уникальных механизмах защиты организма этих животных.

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