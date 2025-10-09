Ученые нашли "золотые деревья", накапливающие драгоценный металл из подземных залежей

Канддские ели могут накапливать золото в иглах / © Stratfor

Результаты недавнего исследования свидетельствуют, что не только люди могут украшать елки золотистыми украшениями на Рождество. Сами деревья тоже могут собирать золото и накапливать его в вечнозеленой хвое.

Об исследовании, опубликованном в журнале Environmental Microbiome, пишет Live Science.

Ученые обнаружили в иглах норвежской ели (Picea abies) крошечные золотые наночастицы. Эти частицы дерево концентрирует с помощью бактерий-симбионтов, а открытие может помочь указать на крупные золотые месторождения под землей.

Бактерии как «золотоискатели»

Ученые выяснили, что процесс накопления драгметалла происходит благодаря микроорганизмам, известным как эндофиты. Это симбиотические бактерии, обитающие внутри растений и способствующие выработке гормонов и усвоению питательных веществ.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях", - пояснила руководитель исследования, эколог Университета Оулу в Финляндии Кайса Лехосмаа.

В случае елей эндофиты отделяют растворимые частицы золота, которые деревья поглощают с водой через корни. Этот процесс является формой биоминерализации, когда живые организмы контролируют образование минералов в своих тканях. Скорее всего, бактерии концентрируют эти частицы, чтобы снизить их токсичность.

Как золото из игл поможет геологам

Для исследования ученые изучали ели вблизи рудника Киттиля на севере Финляндии, которая является крупнейшим производителем золота в Европе. Из 138 образцов игл, взятых из 23 елей, наночастицы золота содержались в четырех образцах.

Наночастицы были окружены биопленками, созданными бактериями родами, такими как P3OB-42, Cutibacterium и Corynebacterium. Это указывает на то, что именно бактерии-эндофиты отвечали за изоляцию минерала.

Хотя никто не сможет разбогатеть, срезая ели, чтобы извлечь крохотные частицы золота (они измеряются лишь миллионной долей миллиметра), факт поглощения ценного минерала деревьями может стать чрезвычайно полезным индикатором больших залежей золота под поверхностью.

"Скрининг таких бактерий в листьях растений может облегчить разведку золота," - подытожила Лехосмаа.

Это открытие предоставляет новый, биологический инструмент для поиска ценных ресурсов в недрах земли.

Напомним, деревья оказались способными предупреждать о извержении вулканов . NASA зафиксировало, что их интенсивное «зеленение» может стать сигналом опасности.