Ученые наткнулись на неизвестную жизнь под океаном: первые подробности (фото)

Ученые обнаружили неизвестную форму жизни / © Pixabay

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В трещинах, порах и пустотах земной коры скрывается так называемая глубинная биосфера — скрытый мир, который до сих пор оставался почти неизученным. Глубоко под океаническим дном и в пустыне Атакама обнаружены неизвестные экосистемы. Впервые в истории ученые нашли животную жизнь в глубинной биосфере планеты.

Об этом пишет IFLScience.

Исследователи уже давно находили следы микробной жизни на глубинах до нескольких километров как в континентальной, так и в океанической коре. Условия там — настоящий экстрим: полная темнота, высокое давление и температура до 122°C — предел, за которым жизнь считалась невозможной. Считалось, что выжить там могут только археи — самые выносливые микроскопические существа.

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Но в 2024 году произошло сенсационное открытие. Команда ученых из Океанического института Шмидта, исследуя гидротермальные источники на дне Тихого океана, обнаружила подземные полости на глубине 2500 метров. И то, что они там увидели, перевернуло научные представления: в этих экосистемах жили не микробы, а сложные животные.

Среди найденных организмов — трубчатые черви Oasisia и Riftia длиной до трех метров, а также улитки, мидии и другие беспозвоночные. Это первый в мире случай, когда многоклеточная жизнь была обнаружена под земной корой. Таким образом, глубинная биосфера оказалась не только микробной — она способна поддерживать целые сложные экосистемы.

Еще одно исследование, также в 2024 году, принесло новые открытия уже на континенте. Ученые нашли разнообразные микробные сообщества на глубине всего 4 метра под поверхностью пустыни Атакама в Чили. Они обитают в слоях гипса — минерала, залежи которого также были обнаружены на Марсе. Этот факт имеет большое значение для науки о жизни во Вселенной.

Если жизнь смогла приспособиться к столь жестким условиям на Земле — без света, воды и при экстремальных температурах — она вполне могла существовать и на других планетах. Именно поэтому изучение глубинных экосистем имеет важное значение не только для биологии, но и для астробиологии — науки, занимающейся поиском жизни за пределами нашей планеты.

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Ученые считают, что эти открытия не только расширяют наши представления о границах жизни на Земле, но и приближают к ответу на один из важнейших вопросов человечества: одиноки ли мы во Вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что подо льдами Антарктиды ученые нашли затерянный мир