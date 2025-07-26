Ученые научили комаров противостоять малярии: что это означает для человечества

Комар / © unsplash.com

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Малярия ежегодно уносит жизни около 600 тысяч человек. Впрочем, теперь появился реальный шанс остановить эту смертельную инфекцию — ученые создали комаров, не способных переносить вызывающих малярию паразитов.

Об этом пишет Nature.

Ключ к прорыву — белок FREP1. Исследователи обнаружили, что естественная мутация в этом белке (аллель FREP1 Q224) не только блокирует заражение паразитами, но и не вредит самому комару.

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Для распространения мутации посреди диких популяций ученые применили инновационную систему генетического драйва. Она изменяет наследственность в пользу мутированного гена, благодаря чему популяции комаров постепенно становятся невосприимчивыми к малярийному паразиту Plasmodium.

Исследователи отмечают: модифицированные комары демонстрируют надежную стойкость к заражению как человеческими, так и мышиными штаммами малярии. При этом способность к размножению и выживанию у них не снижается.

Ученые отмечают, что этот подход может стать прорывом в борьбе с малярией, особенно опасной в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Если новая технология докажет свою эффективность в полевых условиях, это может изменить эпидемиологическую ситуацию во всем мире.

Напомним, летом украинцы массово жалуются на нашествие комаров. Однако немногие догадываются, что одной из причин такого всплеска может быть исчезновение воробьев. По словам специалистов, во многих регионах Украины резко сократилась популяция этих птиц. Основная причина — чрезмерное выкашивание травы, которая служила воробьям природной средой обитания. Поэтому исчезает один из главных природных врагов комаров — и их количество стремительно растет.

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Кроме экологических факторов, в силу реакции организма на укусы влияют и медицинские факторы. В частности, люди с активной формой герпеса или вирусом Эпштейна-Барр могут испытывать более сильные аллергические реакции. К тому же недостаток витамина В1 в организме может буквально «привлекать» комаров.